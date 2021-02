മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി വ്യാപാരം നടക്കുന്ന നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ (എൻഎസ്ഇ) പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലമാണ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും 11.40 മുതൽ നിർത്തുന്നതെന്ന് എൻഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. രണ്ട് ടെലികോം സേവനദാതാക്കളിൽനിന്നുള്ള തകരാറുകളാണ് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചതെന്ന് എൻഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.

English Summary :NSE hit by technical glitch, halts trading in all segments