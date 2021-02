മലപ്പുറം∙ 9-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഒരാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കേസിൽ 6 പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കഞ്ചാവും മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കളും നൽകിയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. അവർക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. പോക്സോ പ്രകാരമാണ് കേസ്. സിഐ റിയാസ് രാജയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

English Summary : One arrested in molesting 14 year old girl in Malappuram