രാഹുൽ പ്രചാരണം തുടർന്നാൽ ഇടതുജയം എളുപ്പമാകും: കടന്നാക്രമിച്ച് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ എൽഡിഎഫിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ, അവരുടെ കൊടി പിടിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലിരുന്നും സ്വർണക്കടത്തു വരെ നടത്താമെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയെ കടന്നാക്രമിച്ച് സിപിഎം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന ശുദ്ധവിവരക്കേടെന്ന് പിബി അംഗം എം.എ.ബേബി പ്രതികരിച്ചു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചാരണം തുടര്‍ന്നാല്‍ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ജയം എളുപ്പമാകുമെന്നും ബേബി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ കുന്തമുന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ രണ്ടുംകല്‍പ്പിച്ച് നീങ്ങാനാണ് സിപിഎം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാറുള്ള എം.എ.ബേബി രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ രാഹുലിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു.

അഖിലേന്ത്യാ നേതാവെന്ന നിലയില്‍ തന്‍റെ മുന്‍ഗണന മനസിലാക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപിയുടെ റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്‍സിയായെന്നും എം.എ.ബേബി പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തില്‍ പ്രചാരണത്തിനുപോയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി താന്‍ പൂണൂല്‍ ധരിച്ച ഹിന്ദുവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്‍റെ മകളുടെ ചെറുമകന്‍ മൃദുഹിന്ദുത്വം പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതയുള്ള ജനം തിരിച്ചറിയുമെന്നും എം.എ.ബേബി പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയുടെ റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്റിനെപ്പോലെയാണു കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചതെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിക്കെതിരെ ദുർബലമായ വിമർശനം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ തയാറായില്ല.

ഇടതുപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിൽ ബിജെപിയുടെ അതേ ശബ്ദമായിരുന്നു രാഹുലിനും. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കോൺഗ്രസ്‌ എംഎൽഎമാർക്കു ബിജെപിയിലേക്കു പോകാൻ ഉത്തേജനം നൽകുന്നത്‌ ഈ സമീപനമാണ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രാഹുൽ നടത്തിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ തരംതാണതായെന്നു സിപിഎം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച്‌ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ സ്വത്തിന്റെ പേരിൽ നിരന്തരം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന റോബർട് വാധ്‌രയുടെ ചിത്രം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിച്ച യുഡിഎഫിന്റെ ‘ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര’യ്ക്കു സമാപനം കുറിച്ചു ശംഖുമുഖത്തു നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സിപിഎമ്മിനെ കടന്നാക്രമിച്ചത്. എൽഡിഎഫിന്റെ കൊടി പിടിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം നടത്തേണ്ടി വരും. എന്നാൽ, എൽ‍ഡിഎഫിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടു ചർച്ച നടത്തും, അർഹതയിൽ കവിഞ്ഞ ജോലി പോലും നൽകുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സ്വർണക്കടത്തു കേസ് അന്വേഷണത്തിനു പിന്നിലെ പാർട്ടി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ പരോക്ഷമായി ആരോപണമുന്നയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലുള്ള ആൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണം ഇഴയുകയാണ്. അതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബിജെപിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ 24 മണിക്കൂർ ആക്രമണമാണു പതിവ്. തനിക്കെതിരെ ഇത്തരം ആക്രമണം പതിവാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: CPM hits back at Rahul Gandhi, says he's speaking like BJP recruiting agent