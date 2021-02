ഉള്ളടക്കത്തിനു പ്രതിഫലം: ഗൂഗിളിനോട് 85% വിഹിതം തേടി ഇന്ത്യൻ ദിനപത്രങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സെർച്ച് എൻജിൻ ഭീമനായ ഗൂഗിളുമായി ആഗോളതലത്തിൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുന്നതിന് പ്രതിഫലം തേടി ഇന്ത്യൻ ദിനപത്രങ്ങളും. വാർത്താമാധ്യമങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരസ്യവരുമാനത്തിന്റെ 85 ശതമാനം വിഹിതം നൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ 800 ഓളം പ്രസാധകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ്പേപ്പർ സൊസൈറ്റി (ഐഎൻഎസ്) ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാരും ഫെയ്സ്ബുക്കും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഐഎൻഎസ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗൂഗിളിനു കത്തു നൽകിയത്. ‘‘ആയിരക്കണക്കിന് ജേണലിസ്റ്റുകളെ നിയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന വാർത്താശേഖരണത്തിന്റെ ചെലവാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന്’’ കത്തിൽ പറയുന്നു.

‘‘വലിയ തുക ചെലവിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായാണ് വാർത്താശേഖരണം നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അതാത് ദിനപത്രങ്ങൾക്കാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവാദത്തോടെ, വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഉള്ളടക്കമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഗൂഗിളിന്റെയും സ്വീകാര്യത ഉറപ്പിച്ചതെന്ന്’’ ഐഎൻഎസ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഗിൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനു ന്യായമായ പ്രതിഫലവും പരസ്യവരുമാനത്തിന്റെ വിഹിതവും തേടി ലോകമാകമാനമുള്ള പ്രസാധകർ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ആവശ്യമുന്നയിച്ചുവരികയാണ്. ഫ്രാൻസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവിടങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ അടുത്തിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളടക്കത്തിനു മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകാമെന്ന് ഗൂഗിൾ സമ്മതിച്ചതായി ഐഎൻഎസ് പ്രസ്താവനയിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു.

‘‘പരസ്യങ്ങളാണ് വാർത്താ മാധ്യമ വ്യവസായത്തിന് സാമ്പത്തിക പിൻബലമേകുന്നത്. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ദിനപത്രങ്ങളുടെ പ്രസാധകർക്ക് വേണ്ടത്ര പരസ്യവിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ല. പരസ്യവരുമാനത്തിന്റെ ‘ഭീമമായ ഭാഗം’ ഗൂഗിൾ കയ്യടക്കുമ്പോൾ പ്രസാധകർക്ക് താരതമ്യേന കുറവു വിഹിതമാണ് ലഭിക്കുന്നതും. ഒട്ടും സുതാര്യമല്ലാത്ത നയമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഐഎൻഎസ് വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാജവാർത്തകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ വിശ്വസനീയത ഉറപ്പിച്ച വാർത്താ പ്രസാധകരുടെ ഉള്ളടക്കത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. വിശ്വസനീയതയില്ലാത്ത ചില സൈറ്റുകളിലെ ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നതിലൂടെ ‘തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വർധിക്കാനും വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിക്കാനുമുള്ള’ സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഗൂഗിൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ഐഎൻഎസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഉള്ളടക്കം എടുക്കുന്നതിന് ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ പാർലമെന്റ് വ്യാഴാഴ്ച നിയമം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു സമാനമായി ആഗോളതലത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളും നിയമനിർമാണങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് സൂചന. കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പല പ്രാദേശിക മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത്തരം നിയമനിർമാണം സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: INS asks Google to raise publisher share in advertising revenue to 85%