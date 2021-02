കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലിക്കാൻ ഇന്ത്യ-പാക്ക്‌ തീരുമാനം

ന്യൂഡൽഹി∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യ – പാക്ക് അതിർത്തി മേഖലയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇരു സേനകളും. ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും മിലിട്ടറി ഒാപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽമാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണു തീരുമാനം. സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വെടിവയ്പ്പുകൾ പതിവായി നടക്കുന്നുണ്ട്.

അതിർത്തികളിൽ പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളും ആശങ്കകളും പരസ്പരം പരിഹരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ മേധാവികളെ പരാമർശിച്ചുള്ള സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. 2003 ലാണ് നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഒപ്പുവച്ചത്.

നിയന്ത്രണ മേഖലയില്‍ താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ലഘൂകരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തീരുമാനമെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ അക്രമങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും കുറയുമെന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇരുകൂട്ടരും. അതേസമയം, ജമ്മു കശ്മീരിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമോ പ്രക്ഷോഭമോ തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ലഘൂകരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: India, Pakistan Agree To Stop All Cross-Border Firing Along Line Of Control