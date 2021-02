ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളിൽ 89 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രയും കേരളവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന്. ഇന്ത്യയിൽ 16,738 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇൽ 89.57% കേസുകളും മഹാരാഷ്ട്ര, കേരള, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത്, ഛത്തിസ്ഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബുധനാഴ്ച 8807 കേസുകളും രണ്ടാമതുള്ള കേരളത്തിൽ 4106 കേസുകളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പഞ്ചാബിൽ പുതിയതായി 558 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും സഹായിക്കാനുമായി കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, ഛത്തിസ്ഗഢ്, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രം ഉന്നതതല സംഘത്തെ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ നടപ്പക്കാനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

രൂക്ഷബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ കൂട്ടണമെന്നും ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയാലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടേൽ ആർടി–പിസിആർ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കേന്ദ്രം നിർദേശിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് ആയവരെ ഉടൻതന്നെ ഐസലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും സമ്പർക്കപ്പട്ടിക കണ്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കേന്ദ്രം പറയുന്നു.

ക്യുമുലേറ്റീവ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്നുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 25 വരെ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 5.17% ആയിരുന്നു.

