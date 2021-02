സ്ത്രീയെ കൊന്ന് ഹൃദയം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂട്ടി കറിവച്ച് കുടുംബത്തിന് നൽകി; പിന്നെ അവരെയും കൊന്നു

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിലെ ഒക്‌ലഹോമ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നുപേരെ കൊന്നയാൾ ഒരാളുടെ ഹൃദയം കറിവച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കു നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. അയൽക്കാരിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം ശരീരത്തിൽനിന്ന് ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങു കൂട്ടി കറി വയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൊലപാതകം നടത്തിയ ലോറൻസ് പോൾ ആൻഡേഴ്സനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഹൃദയവുമായി ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ഇയാൾ അതു പാകം ചെയ്യുകയും ബന്ധുവിനും ഭാര്യയ്ക്കും നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബന്ധുവിനെയും അവരുടെ നാലുവയസ്സുകാരി ചെറുമകളെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. ആക്രമണത്തിൽ ബന്ധുവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫെബ്രുവരി 9നായിരുന്നു സംഭവം. ദീർഘകാല ക്രിമിനൽ റെക്കേർഡ് ഉള്ളയാളാണ് ആൻഡേഴ്സൻ. 2017ൽ ലഹരികേസിൽ 20 വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊതുമാപ്പിന് അർഹനായി ജയിൽമോചിതനായി ഏതാനും ആഴ്ചകളായപ്പോഴാണ് വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയത്. ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചുവെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: Murder Accused Cooked Victim's Heart With Potatoes To Serve His Family