യുഡിഎഫിന് ‘ഇടതുമുഖം’; എൽഡിഎഫിൽ ‘കേരള കോൺഗ്രസ് സമൃദ്ധി’; ആരാണ് ഇടത്?

‘അറബിക്കഥ’ സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസന്റെ ക്യൂബ മുകുന്ദൻ എന്ന അടിയുറച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കഥാപാത്രം നാട്ടുകാരിയായ നഴ്സിനെ ഗൾഫിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. നഴ്സ് തന്റെ കുടുംബത്തെപ്പറ്റിയും അച്ഛനെപ്പറ്റിയും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ക്യൂബ മുകുന്ദന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ: ‘ഓ...മാഷിനെ എനിക്കറിയാം, വലതു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ...’

കടുപ്പമുള്ള ഇടതുപക്ഷക്കാരന്റെ പ്രതികരണമാണത്. ഒ.വി.വിജയന്റെ കമ്യൂണിസ ചർച്ചകളിൽ വലതുകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രയോഗം കടന്നുവന്നിരുന്നു. സിപിഐക്കാർ വിഷമം പറഞ്ഞതോടെ അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വിജയൻതന്നെ ഒരിക്കൽ എഴുതി.

മറ്റു പാർട്ടികളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനായി വലതുപക്ഷം എന്നു വിളിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി എന്ന പേരിടലിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷക്കാരല്ലാത്തവരാണ് മറുവശത്ത് എന്ന ധ്വനിയുണ്ട്. എന്നാൽ മറുവശത്തു നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പലപ്പോഴും ‘വലത്’ പ്രയോഗത്തിൽ വേവലാതിപ്പെട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല.‌ കാലം മാറി. ഇപ്പോൾ ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിയിലാണ് ഇടതുമുന്നണിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഇടതുപാർട്ടികൾ– നാലുപേർ. മറിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിലാകട്ടെ, നാലു കേരള കോൺഗ്രസുകാരുടെ തിക്കും തിരക്കുമാണ്.

ആരാണ് ഇടതുപക്ഷം?

ഫ്രാൻസിൽനിന്നാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന പ്രയോഗം വരുന്നത്. 1789ൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനു പിന്നാലെ നാഷനൽ അസംബ്ലി പുതിയ ഭരണഘടനയുണ്ടാക്കാൻ ചേർന്നു. പുതിയ ഭരണഘടനപ്രകാരം രാജാവിന് എത്രത്തോളം അധികാരം നൽകണമെന്നാണ് അസംബ്ലി ചർച്ച ചെയ്തത്. രാജാവിനു വീറ്റോ അധികാരം നൽകണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവർ വലതുവശത്തും എതിരഭിപ്രായമുള്ളവർ ഇടതുവശത്തും ഇരുന്നു. രാജാവിനോടു കൂറുപുലർത്തിയ യാഥാസ്ഥിതികർ വലതുപക്ഷക്കാരായി. ഇടതുപക്ഷത്തിരുന്നവരാകട്ടെ ആധുനികരും പുരോഗമനവാദികളും ആയിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷം ലോകമെങ്ങും പുരോഗമനവാദികളായി അറിയപ്പെട്ടു.

കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷമല്ലേ?

ജനാധിപത്യവും സോഷ്യലിസവും അടങ്ങുന്ന പുരോഗമന ആശയങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആശയങ്ങൾ. യാഥാസ്ഥിതികരാണ് സംഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകിയതെങ്കിലും ഗാന്ധിജി, നെഹ്റു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ജനകീയ സംഘടനയാകുകയും രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആധുനിക ആശയങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് എക്കാലത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതും. ഇക്കാര്യത്തിൽ എതിരാളികൾക്കു പോലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടില്ല. ആശയസമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാതിരുന്ന കോൺഗ്രസ് അതിനകത്തെ ‘ഇടതുപക്ഷക്കാരെയും’ സംരക്ഷിച്ചുപോന്നു. കോൺഗ്രസിലെ ഇടതുപക്ഷക്കാർ പിൽക്കാലത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്കു മാറി. ഇഎംഎസും അച്യുതമേനോനും അടക്കമുള്ളവർ ആ ഗണത്തിൽ പെട്ടവരാണ്.

ജി. കാർ‍ത്തികേയൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

കാർത്തികേയന്റെ രോഷം

കുറച്ചുവർഷം മുൻപാണ്. തലസ്ഥാനത്തു നടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സെമിനാറിൽ കോൺഗ്രസിനെ വലതുപക്ഷം എന്ന് ഒരു പ്രസംഗകൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന ജി. കാർത്തികേയൻ രോഷാകുലനായി ചാടിയെണീറ്റു. ശക്തമായ മറുപടിയാണ് കാർത്തികേയൻ നൽകിയത്. കോൺഗ്രസുകാരും ഇടതുപക്ഷക്കാർ തന്നെ എന്ന് കാർത്തികേയൻ ആ സൈദ്ധാന്തിക ചർച്ചയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. പത്രങ്ങളിൽ ലേഖനമെഴുതി. ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം പോലുള്ള പുരോഗമന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും സോഷ്യലിസം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കോൺഗ്രസിന് വലതുപക്ഷം എന്ന ലേബൽ ചേരില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടതുനയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ട കാലത്ത് സിപിഐ സ്വീകരിച്ച നയവും.

എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ (ഫയൽ ചിത്രം)

ആർഎസ്പി, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്

ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയിലെ നാലുകക്ഷികളിൽ ആർഎസ്പിയും ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ബംഗാളിലും അങ്ങനെതന്നെ. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപാർട്ടികളും യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആർഎസ്പി മുന്നണി മാറിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയവിവാദത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു. കൊല്ലത്ത് ആർഎസ്പിക്ക് ലോക്സഭാ സീറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. അതോടെ ആർഎസ്പി അലിഞ്ഞില്ലാതാവും എന്നാണ് സിപിഎം കരുതിയത്. തീരുമാനം ആർഎസ്പിയെ ഞെട്ടിച്ചു. കൂടാതെ അവരെ പരിഹസിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ ശ്രമിച്ചതോടെ അഭിമാനക്ഷതവുമായി.

ആർഎസ്പി നേതാക്കൾ എകെജി സെന്റർ വിട്ടിറിങ്ങി. ദേശീയ തലത്തിലെ ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷി ആയതിനാൽ ആർഎസ്പി കളം മാറില്ല എന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. ആർഎസ്പി മുന്നണി വിട്ടു എന്ന തീരുമാനം വന്നതോടെ ഞെട്ടിയത് സിപിഎം ആയിരുന്നു. യുഡിഎഫിൽ ചേക്കേറിയ ആർഎസ്പിയെ വിമർശിച്ച് തളർത്താനായി പിണറായി വിജയന്റെ ശ്രമം. അതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രേമചന്ദ്രനെ ‘പരനാറി’ എന്നു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുവേളയിൽ വിളിച്ചു. കൊല്ലത്തെ ജനങ്ങൾ ആർഎസ്പിയോടു മതിപ്പു കാട്ടിയതോടെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ മികച്ച വിജയം നേടി. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതേ അധിക്ഷേപം ആവർത്തിച്ചതോടെ യുഡിഎഫിന്റെ താരമായി പ്രേമചന്ദ്രൻ മാറി.

സി.പി. ജോൺ (ഫയൽ ചിത്രം)

സിഎംപിയും ആർഎംപിയും

എംവി രാഘവൻ സ്ഥാപിച്ച സിഎംപി മറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികളുടെ സംഘടനാ രീതി തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എസ്എഫ്ഐയുടെ രമണീയകാലത്ത് ആ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവസമ്പത്താണ് സിഎംപി നേതാവ് സി.പി.ജോണിന്റെ കരുത്ത്. കേരളത്തിലെ ബൗദ്ധികമുഖങ്ങളിലൊന്ന്. സമാനമായ സംഘടനാ രീതി തന്നെയാണ് ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്ഥാപിച്ച ആർഎംപിയുടേതും. ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കില്ല എന്ന വാശിയോടെ ആ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യുഡിഎഫിന്റെ ഘടകകക്ഷിയല്ലെങ്കിലും ആർഎംപി യുഡിഎഫിനൊപ്പം ചേർന്നാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്. ഈ 4 പാർട്ടികളും സിപിഎമ്മിന്റെ ‘കയ്യിലിരിപ്പ്’ കൊണ്ടാണ് മറുവശത്തേക്കു പോയത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിച്ച ഐശ്വര്യകേരള യാത്രയിൽ തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി യുഡിഎഫിന്റെ ഐശ്വര്യമായി മാറിയത് എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനും സി.പി. ജോണും ആയിരുന്നു.

ജോസ് കെ. മാണി (ഫയൽ ചിത്രം)

‘ഇടതു’ കേരള കോൺഗ്രസുകൾ

ജോസ് കെ മാണി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇടതുമുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ കക്ഷിയെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസ് ബി, കേരള കോൺഗ്രസ് (സ്കറിയ തോമസ്), ജനാധിപത്യ കേരള കോ‍ൺഗ്രസ് എന്നിവയും ഒപ്പമുണ്ട്. തങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള സിപിഎം ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കുതറിമാറി ‘വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുത്ത്’ നിൽക്കുകയാണ് പലരും. ലയിപ്പിച്ചാലും കാര്യമില്ല പിന്നേയും പിളരും എന്നതുകൊണ്ടാവാം സിപിഎം തൽക്കാലം ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിൽ രണ്ടു പിളർപ്പുണ്ടായെന്ന് അവർതന്നെയാണ് അവകാശപ്പെട്ടത്.

English Summary: Who is a Real Leftist? An Analysis in the Backdrop of Assembly Elections 2021