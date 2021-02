തിരുവനന്തപുരം∙ കോവളം മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപിയില്‍ ലയിച്ച രണ്ട് സിപിഎം ബ്രാഞ്ചുകളിലൊന്നില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഒാഫിസ് ബിജെപി കാര്യാലയമാക്കി. ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ വി.വി. രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുല്ലൂര്‍ ബ്രാഞ്ചില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഒാഫിസ് ബിജെപി കാര്യാലയമാക്കിയത്. ഇത് പാര്‍ട്ടി ഒാഫിസ് ആയിരുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം കോവളം ഏരിയാ സെക്രട്ടറി പി.എസ്. ഹരികുമാര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. സിപിഎം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗവും വിഴിഞ്ഞം പഞ്ചായത്ത് മുന്‍പ്രസിഡന്റുമായ മുക്കോല പ്രഭാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൂറിലേറെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

English Summary: BJP makes one of the two CPM offices in Thiruvananthapuram as their own office