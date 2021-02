തിരുവനന്തപുരം∙ പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞാല്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ നേടി നിയമസഭയില്‍ നിര്‍ണായക ശക്തിയാകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ദേശീയ ജനാധിപത്യസഖ്യം കൂടുതല്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും വി.മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.



English Sumamry: V Muraleedharan likely to contest from Kazhakkoottam