ജനമനസിൽ സർക്കാരിന് നല്ല പിന്തുണ; സീറ്റ് വിഭജനം വേഗം പൂർത്തിയാകും: എ.വിജയരാഘവൻ

Cതിരുവനന്തപുരം∙ സീറ്റ് വിഭജനം വേഗം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും ജനമനസില്‍ സര്‍ക്കാരിന് നല്ല പിന്തുണയുണ്ടെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്‍. യുഡിഎഫിന്‍റെ തകര്‍ച്ച തടയാന്‍ ആര്‍ക്കുമാവില്ലെന്നും കെഎസ്ടിഎ സമ്മേളനവേദിയില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഇടതുമുന്നണിയിലെ സീറ്റ് വിഭജനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം എകെജി സെന്‍ററില്‍ തുടരുന്നു. ആദ്യഘട്ട ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സീറ്റ് വിഭജനത്തില്‍ പ്രാഥമിക ധാരണയാകും. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുള്ള സന്നദ്ധത ഘടകകക്ഷികള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞതവണ 92 സീറ്റില്‍ മത്സരിച്ച സിപിഎമ്മും 27 സീറ്റില്‍ മത്സരിച്ച സിപിഐയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാന്‍ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയില്‍ ധാരണയായിരുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിട്ടുനല്‍കാനും സിപിഐക്ക് എതിര്‍പ്പില്ല. 15 സീറ്റുകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കടുംപിടുത്തമില്ലെന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസും വ്യക്തമാക്കി. പാലായില്‍ ജോസ് കെ.മാണി തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും ഉറപ്പായി. 7 സീറ്റാണ് എല്‍ജെഡി ചോദിച്ചത്. ജെഡിഎസ് അഞ്ചും. ലയനം നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രണ്ടുകക്ഷികള്‍ക്കുമുള്ള സീറ്റ് കുറയും.

