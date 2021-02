22 വർഷം ‘ഒളിച്ച’ ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതി; ‘അണലി’യെ കണ്ടെത്തിയ പൊലീസ് കഥ

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം പകൽവെളിച്ചത്തിൽ ‘മാന്യനായി ’ നടന്ന വ്യക്തിയെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതും ഒരു കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ. 1999ൽ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ 29 കാരിയെ മൂന്നു പേർ ചേർന്നു ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിലാണ് ബിബേകാനന്ദ ബിസ്‌‍‌വാളിനെ ഒഡീഷ പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയിൽനിന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

പൊലീസിനെ കണ്ടതും, ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ബിബേകാനന്ദിനെ ബലംപ്രയോഗിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘‘എന്നെ ഇവിടെനിന്ന് കൊണ്ടുപോകൂ, ഞാൻ എല്ലാം പറയാം.’’ 22 വർഷം നിയമപാലകരെ കബളിപ്പിച്ച് ഒരാൾ ജീവിച്ചതിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ ചുരുൾ അഴിയുകയായിരുന്നു അവിടെ.

അന്ന് സംഭവിച്ചത്

1999 ജനുവരി ഒൻപത്. ഒഡീഷയുടെ (അന്നത്തെ ഒറീസ) തലസ്ഥാനമായ ഭുവനേശ്വറിൽനിന്ന് കട്ടക്കിലേക്ക് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ യുവതി. ഒപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ സുഹൃത്തും ഡ്രൈവറും. സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം ഈ കാർ തട‌‍ഞ്ഞു. കാറിനുള്ളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ അവർ, ഡ്രൈവറെ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തി ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. 29കാരിയായ യുവതിയെ നാലു മണിക്കൂറോളമാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്നു കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

സുഹൃത്തിനെ ഉൾപ്പെടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പണവും മറ്റു വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും സംഘം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു അത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഭീകരത കൊണ്ടു മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി ജെ.ബി.പട്‌നായിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേരേയും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു.

സംഭവത്തിനു 18 മാസം മുൻപ്, ബലാത്സംഗശ്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പീഡന പരാതി നൽകിയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇയാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തയാറാകാത്തതിന്റെ പ്രതികാരമായി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് മൂന്നംഗ സംഘം തന്നെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്ന് യുവതി ആരോപിച്ചതോടെയാണ് സംഭവത്തിന് രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങൾ കൂടി കൈവന്നത്.

നേരറിയാൻ സിബിഐ

വിവാദം കത്തിപ്പടർന്നതോടെ ഒരു മാസത്തിനകം ജെ.ബി.പട്നായിക്, മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. യുവതിയുടെ പരാതിയിലെ ആരോപണവിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരുവർഷത്തിനുശേഷം പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയും മൂന്നുവർഷം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ, കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസ് സർക്കാർ സിബിഐക്ക് കൈമാറി. കേസിൽ, പ്രദീപ് കുമാർ സാഹു, ധീരേന്ദ്ര മൊഹന്തി എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ പ്രദീപ് കുമാർ സാഹു കഴിഞ്ഞ വർഷം ജയിലിൽവച്ചാണ് മരിച്ചതും.

കേസിലെ രണ്ടു പ്രതികളെ പിടികൂടി നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കു കീഴിൽ ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ബിബേകാനന്ദ ബിസ്‌വാളിനെ പിടികൂടാൻ പൊലീസിനോ സിബിഐക്കോ സാധിച്ചില്ല. ബിബേകാനന്ദയാണ് പീഡനത്തിന്റെ ‘മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ’ എന്നാണ് സിബിഐയും കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ അയാളെ കണ്ടെത്താൻ മാത്രം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ഒരു തുമ്പും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ബിബേകാനന്ദ ‘ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷനായി’. കേസ് ഫയലുകൾ കട്ടക്കിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് പൊടിപിടിച്ചു!

‘അണലി’യെ കണ്ടെത്താൻ..

2020 നവംബറിൽ ഭുവനേശ്വർ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുധാൻഷു സാരംഗി ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചൗദ്വാർ ജയിലിൽ എത്തിയത്. കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ധീരേന്ദ്ര മൊഹന്തിയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സുധാൻഷു ജയിലിൽ കണ്ടുമുട്ടി. ധീരേന്ദ്രയാണ്, താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന വിവരം സുധാൻഷുവിനോട് ഓർപ്പെടുത്തുന്നത്. 22 വർഷം മറവിൽ കഴിഞ്ഞ ബിബേകാനന്ദയുടെ നാളുകൾ അന്നുമുതൽ എണ്ണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഭുവനേശ്വർ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുധാൻഷു സാരംഗി ബിബേകാനന്ദ ബി‌സ്‌വാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ.

തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ, ബലാത്സംഗക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാൻ സുധാൻഷു നിർദേശം നൽകി. കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തയാളെ ഉറപ്പായും പിടികൂടണമെന്ന് തോന്നിയതായി സുധാൻഷു പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിനായി നാലംഗ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചു. ഇവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അന്വേഷണത്തെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.

‘ഓപ്പറേഷൻ സൈലന്റ് വൈപ്പർ’ എന്ന പേരിൽ ആയിരുന്നു അന്വേഷണം. വൈപ്പർ എന്നാൽ അണലി. മറ്റാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിശബ്ദമായി ചുറ്റുപാടുകളുമായി ഇണങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പാമ്പാണ് അണലി. 22 വർഷമായി പകൽവെളിച്ചത്തിൽ ‘ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന’ ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുളള നീക്കത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പേര്.

എങ്ങനെ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി?

‘‘2021 ഫെബ്രുവരി 19ന് വൈകിട്ട് 5:30ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. ഇത്രയും നാൾ തിരഞ്ഞ ആ കൊടുംകുറ്റവാളി അയാൾ തന്നെ. രാത്രി ഏഴിനു തന്നെ അന്വേഷണസംഘത്തിലെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുണെയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കയറി.’’– സുധാൻഷു പറഞ്ഞു. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ, ഒഡീഷ–മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസിന്റെ സംയുക്തസംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ബിബേകാനന്ദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൂന്നു മാസം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനുശേഷമാണ് സംഘം ബിബേകാനന്ദിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

ബിബേകാനന്ദ് കുടുംബവുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ സൂചന ലഭിച്ചതാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായത്. ഭാര്യയും രണ്ട് ആൺമക്കളുമായിരുന്നു അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്തിടെ അയാളുടെ പേരിലുള്ള ഭൂമി വിൽക്കാൻ നടത്തിയശ്രമം കേസന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. കട്ടക്ക് ജില്ലയിലെ നരൻപുർ ഗ്രാമത്തിലെ ബിബേകാനന്ദിന്റെ വീടിനടുത്തായിരുന്നു ഈ ഭൂമി.

കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിരീക്ഷിച്ചുവന്ന അന്വേഷണ സംഘം, പുണെയിൽ താമസിക്കുന്ന ജലന്ധർ സ്വൈൻ എന്നയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് നിരന്തരമായി ബിബേകാനന്ദിന്റെ ഭാര്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇതേത്തുടർന്ന് പൊലീസ് ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ബിബേകാനന്ദുമായി 22 വർഷമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. എന്നാൽ പുണെയിൽനിന്ന് പണം അയക്കുന്ന ജലന്ധർ സ്വൈൻ ആരെന്ന് ചോദ്യത്തിനു മാത്രം കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല.

എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ?

സ്വന്തമായി പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉള്ള ജലന്ധർ സ്വൈൻ തന്നെയാണ് ബിബേകാനന്ദ ബിസ്‌വാൾ എന്നു പൊലീസിനു ഉറപ്പിക്കാനായതും കേസിൽ നിർണായകമായി. 2007 മുതൽ പുണെ ജില്ലയിലെ ആംബി വാലിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ബാരക്കുകളിലാണ് ബിബേകാനന്ദ എന്ന ജലന്ധർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പ്ലമർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അയാൾ ആംബി വാലിയിലെ 14,000 തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു. ആ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൊടുംകുറ്റവാളി ഒളിച്ചിരുന്നു. അണലിയെ പോലെ..

ആധാർ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടെ ജലന്ധർ സ്വൈൻ എന്നായിരുന്നു പേരെങ്കിലും സ്വദേശം ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്കിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമം തന്നെയായിരുന്നു. പിതാവ് പൂർണാനന്ദ ബിസ്വാൾ എന്നതിനു പകരം പി.സ്വൈൻ എന്നായിരുന്നു ആധാർ കാർഡിൽ. കട്ടക്കിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അങ്ങനെയൊരാൾ അവിടെയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഒടുവിൽ താൻ തന്നെയാണ് ബിബേകാനന്ദ ബിസ്‌വാൾ എന്നുസമ്മതിച്ച ജലന്ധർ, അപ്പോഴും ബലാത്സംഗ കുറ്റം നിഷേധിച്ചു. പ്രതിയെ ഉടൻ സിബിഐക്ക് കൈമാറുമെന്ന് സുധാൻഷു സാരംഗി പറഞ്ഞു.

ഇനിയെന്ത്?

പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ആയെങ്കിലും ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണ്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെ ബിബേകാനന്ദ രക്ഷപ്പെട്ടു? 2007ന് മുൻപു അയാൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഇത്രയും കാലം എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ കണ്ടെത്താനായില്ല? അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ജോലി ലഭിച്ചു? ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസക്തം. പ്രത്യേകിച്ചും, പീഡനത്തിന് ഇരയായ യുവതി രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ.

ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ യുവതി പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന കടമ്പ കൂടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട്. 22 വർഷത്തിനുശേഷം ഇതിനുസാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല. അതിനുശേഷമാകും വിചാരണ. അപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമോ എന്നതും ഉറപ്പുപറയാനാകു. ‘‘ശിഷ്ടകാലം ബിബേകാനന്ദ് ജയിലിൽ കഴിയുമെന്നത് ഉറപ്പാക്കും. എത്രനാൾ കഴിഞ്ഞാലും നിയമത്തിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നതിനു തെളിവാണ് ഈ കേസ്.’’ – സുധാൻഷു സാരംഗി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: How an Indian rape suspect was caught after 22 years