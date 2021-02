മലപ്പുറം ∙ നിയമസഭയിലേക്കു മൂന്ന് വട്ടം മത്സരിച്ചവരെ മാറ്റി നിര്‍ത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അനുഭവമെന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. തീരുമാനം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലീഗിന് വലിയ നേട്ടമായി.

നിയമസഭ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിലും പുതിയ നിബന്ധന ആലോചിച്ചേക്കാം. സ്ത്രീകള്‍ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പുതുമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : New candidates will be in list: Muslim League