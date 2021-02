ഹാഗിയ സോഫിയ ലേഖനത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു; ക്രൈസ്തവരോട് ആദരവ്; സാദിഖലി തങ്ങൾ

മലപ്പുറം ∙ ഹാഗിയ സോഫിയ ലേഖനത്തിന്റെ പേരില്‍ താന്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍. ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനായിരുന്നില്ല ലേഖനം. ക്രൈസ്തവരോട് എന്നും ആദരവും സ്നേഹവും പാണക്കാട് കുടുംബത്തിനുണ്ട്. മലപ്പുറം ടൗണില്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളി പണിയാനുള്ള തടസം പരിഹരിച്ചത് തന്റെ പിതാവാണെന്നും ക്രൈസ്തവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും യുഡിഎഫ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്നും സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Was mistaken over article related to Hagia Sophia says Panakkad Syed Sadiqali Shihab Thangal