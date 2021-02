‘സച്ചിനെതിരെ ചാടി വീഴുന്നവർ മന്ത്രിക്ക് എതിരായ കൊലപാതക ആരോപണം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല’

മുംബൈ ∙ പുണെയിൽ യുവതി കെട്ടിടത്തിൽനിന്നു വീണുമരിച്ച സംഭവത്തിൽ ശിവസേന മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ബിജെപി. മന്ത്രി രാജിവച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനം സുഗമമായി നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ അതുൽ ഭതൽകർ വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രി സഞ്ജയ് റാത്തോഡിനെതിരെ ആവശ്യത്തിനു തെളിവുണ്ടെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. ലത മങ്കേഷ്കറെയും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായി ചാടിവീഴുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണു മന്ത്രിക്കെതിരെ കൊലപാതക ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടും മൗനം പാലിക്കുന്നതെന്നും ഫഡ്നാവിസ് ചോദിച്ചു.

മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കെ, അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചത്. മന്ത്രിയെ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സഖ്യകക്ഷികളായ എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.



വിദർഭയിലെ യവത്‌മാളിൽനിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാവായ സഞ്ജയ് റാത്തോഡ് മേഖലയിൽ പാർട്ടിയുടെ കരുത്താണ്. വോട്ടർമാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗമായ വഞ്ജാരി സമുദായത്തിൽനിന്നുള്ള നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹമെന്നതും നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽനിന്നു ശിവസേനയെ തടയുന്നു.



English Summary: Maharashtra: Will not allow smooth session unless Sanjay Rathod quits, says BJP