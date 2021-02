‘ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകാൻ പോകുന്നു’: ബ്ലോഗിൽ വെളിപ്പെടുത്തി അമിതാഭ് ബച്ചൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘പ്രത്യേക’ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുകയാണെന്നു ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചൻ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍. ശനിയാഴ്ച, ബ്ലോഗിലൂടെയാണ് 78കാരനായ താരം, ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നടൻ അജയ് ദേവ്ഗണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘മേയ്‌ഡേ’ എന്ന സിനിമയിലാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഇപ്പോൾ‍‍ അഭിനയിക്കുന്നത്.

മുംബൈയിലെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ബച്ചൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരന്തരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ‘ആരോഗ്യസ്ഥിതി.. ശസ്ത്രക്രിയ..എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല’ എന്നാണ് താരത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്. ഇതിനുപിന്നാലെ രോഗമുക്തി ആശംസിച്ച് ആരാധകർ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

എന്തു രോഗത്തിനാണ് ശസ്ത്രക്രിയ എന്നു താരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ, മകൻ അഭിഷേക് ബച്ചൻ, അഭിഷേകിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ, ഇവരുടെ ഒമ്പതു വയസ്സുള്ള മകൾ ആരാധ്യ എന്നിവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

