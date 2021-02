പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആരെ വേണം; കേരള–തമിഴ്നാട് വോട്ടർമാർ രാഹുലിനൊപ്പം: സർവേ

ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിനും തമിഴ്‌നാട്ടിനും നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കടത്തിവെട്ടും. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഐഎഎൻഎസ്–സി വോട്ടർ നടത്തിയ സർവേയിൽ കേരള–തമിഴ്നാട് വോട്ടർമാർ രാഹുലിനൊപ്പമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മോദിക്കാണോ രാഹുലിനാണോ പിന്തുണ നൽകുക എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കേരളത്തിലെ 57.92 പേരും തമിഴ്നാട്ടിലെ 43.46 ശതമാനം പേരും രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.



മോദിയെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും രാഹുലിന്റെ ജനപ്രീതി. കേരളത്തിൽ മോദിയെ തുണച്ച് 36.19 ശതമാനവും 28.16 ശതമാനം പേർ തമിഴ്നാട്ടിലും പിന്തുണച്ചു. മോദിയും രാഹുലും തമ്മിലുള്ള കേരളത്തിലെ വ്യത്യാസം 21.73 ശതമാനമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 15.3 ശതമാനവും. അതേസമയം, ബംഗാളിലും അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും മോദിക്കാണ് പിന്തുണ. ബംഗാളിൽ 54.13 ശതമാനവും, അസമില്‍ 47.8 ശതമാനം, പുതുച്ചേരിയില്‍ 45.54 ശതമാനം പേരും മോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

English Sumamry: Rahul Gandhi preferred as Prime Minister in Kerala and Tamil Nadu: Survey