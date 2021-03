ബൂത്തുകൾ കൂടി, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ക്ഷാമം; സഹകരണ ജീവനക്കാർക്കും പോളിങ് ഡ്യൂട്ടി?

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ് ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്ഷാമം തീർക്കാൻ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെയും നിയോഗിക്കാൻ ആലോചന. ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അന്തിമതീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.



കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെ എണ്ണം കാൽലക്ഷത്തിൽ നിന്നു 40,771 ആയി വർധിച്ചതോടെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അധികമായി വേണ്ടി വരുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ. 2016ൽ 2.31 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണു പോളിങ് ഡ്യൂട്ടിക്കു നിയോഗിച്ചത്. സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിലെ അധ്യാപകർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരെയാണു നിയോഗിച്ചത്.

ഇത്തവണ മൂന്നര ലക്ഷം പേരെ വേണ്ടി വരുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. 30% റിസർവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയും ചേർത്താണ് ഈ കണക്ക്. ഒരു പോളിങ് ബൂത്തിൽ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർക്കും മൂന്നു പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പുറമേ തെർമൽ സ്കാനർ പരിശോധന, സാനിറ്റൈസറും മറ്റും നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം എന്നിവയ്ക്കായി ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിലുള്ളവരെയും നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Cooperative Staff may be engaged for polling duty