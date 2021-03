തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തോമസ് ഐസക്കിനും ജി.സുധാകരനും ഇളവ് നല്‍കണമെന്നാവശ്യം. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇരുവരുടെയും വിജയസാധ്യത പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യം.

ഉടുമ്പൻചോലയിൽ എം.എം. മണിയെ മത്സരിപ്പിക്കാനും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്തു. അന്തിമ തീരുമാനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു വിട്ടു. ഇടുക്കിയും തൊടുപുഴയും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് നൽകാൻ ധാരണയായി.



English Summary : Various district sectretariats on candidature for Assembly elections 2021