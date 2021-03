തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണത്തിനു മികച്ച പ്രതികരണം. 45–59 പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഗുരുതര രോഗബാധിതർക്കും വാക്സീൻ നൽകി തുടങ്ങി. വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തിയുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ തല്‍ക്കാലം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ്–19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാന്‍ എത്തിയ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ നീണ്ടനിരയായിരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകർക്കുള്ള വാക്സിനേഷനും തുടരുന്നുണ്ട്. cowin.gov.in എന്ന പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖേനയും ആരോഗ്യ സേതു ആപ് വഴിയുമാണ് മുതിർന്ന പൗരൻമാരും 45 കഴിഞ്ഞ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവരും വാക്സിനേഷനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യ ദിനം തന്നെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും വാക്സീനെടുക്കാൻ സാധിച്ചു.

വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നേരിട്ടെത്തി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്‍പം തിരക്കുണ്ടാക്കി. ഇതൊഴിവാക്കാന്‍ പോട്ടല്‍വഴി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. നാല് ലക്ഷം കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനാണ് രണ്ടാംഘട്ട വാക്സിനേഷനായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്. സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് പുറമെ മൂന്നുറിലധികം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാം.

തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ്–19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാന്‍ എത്തിയ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ നിര.

English Summary: Good Response to Second Phase Vaccination in Kerala