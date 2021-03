‘ഇനിയും കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്നു വിളിക്കണോ? കിഫ്ബി മരണക്കെണി’

കൊച്ചി∙ കേരള സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനും പരിഹസിക്കാനുമുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഒഴിവാക്കാതെ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ‘വിജയയാത്രയ്ക്കു’ രാജനഗരിയായ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നിർമല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണു തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ മുന്നേറിയത്.

കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ നാടെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തർഥം എന്നു ചോദിച്ച അവർ, കൊലപാതകമടക്കമുള്ള ക്രമസമാധാനപ്രശ്നങ്ങൾ, സ്വർണക്കടത്തും ലഹരിക്കടത്തും സ്വജനപക്ഷപാതവുമടക്കമുള്ള അഴിമതികൾ, ഒരു ലോക്സഭാംഗംപോലും കേരളത്തിൽ നിന്നില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഈ സംസ്ഥാനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു നിശ്ചിത എണ്ണം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തി പ്രസംഗിച്ചു.

സംസ്ഥാന ഭരണത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുയർത്തിയ അവർ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റിനെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല.ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനമല്ല, മതമൗലിക വാദികളെ പ്രീണനമാണ് എൽഡിഎഫിന്റെയും യുഡിഎഫിന്റെയും മുഖ്യ അജൻഡയെന്നും നിർമല പറഞ്ഞുവച്ചു. 1921ലെ മാപ്പിളലഹളയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതു ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചില സംഘടനകൾ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യം ദേശവിരുദ്ധമാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നിർമല സീതാരാമന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ

ക്രമസമാധാനമില്ലായ്മയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഇടതു ഭരണകാലത്തു കേരളത്തിൽ അക്രമവും കൊലപാതകപരമ്പരകളും കൊടികുത്തിവാണുവെന്നതിനു തെളിവുകളേറെയാണ്. വാളയാർ സഹോദരിമാരുടെ മരണം, കാസർകോട്ടെ കൃപേഷ്–ശരത് ലാൽ കൊലപാതകം, വയലാറിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകൻ നന്ദു കൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം (ഇതുപറയുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുന്നു എന്നു മുഖവുര).

കാസർകോട്ട് കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ വിജയയാത്ര ഉദ്ഘാടനത്തിനു യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എത്തിയപ്പോൾ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നൽകിയതുമൂലം അവിടെ അക്രമങ്ങളുണ്ടായത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിൽപെടും. ഇനിയുമേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനാകും. ബംഗാളിൽ സിപിഎം നടത്തിയ അക്രമപരമ്പരകൾ ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കുകയാണോ എന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയോടു ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്.

അഴിമതി, സ്വജനപക്ഷപാതം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെ സംശയമുനയിൽ നിർത്തിയ സ്വർണക്കടത്ത്, സിപിഎം മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന നേതാവിന്റെ മകൻ അറസ്റ്റിലായ ലഹരിക്കടത്ത്, പിഎസ്‍സി നിയമനവിവാദങ്ങൾ, സമരങ്ങൾ, മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കു പിന്നാമ്പുറ നിയമനം ലഭിച്ചത് തുടങ്ങി എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ?

(Photo by Prakash SINGH / AFP)

∙ ബജറ്റിൽ എല്ലാ പണവും കിഫ്ബിക്കു മാത്രം. ഒരേയൊരു കിഫ്ബി. എന്താണിത്? കേന്ദ്രത്തിലും ബജറ്റുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിനു മാത്രം നൽകിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? സിഎജി ഇതിനെ വിമർശിച്ചു. ഇതാണു ബജറ്റ് രീതിയെങ്കിൽ കേരളം മരണക്കെണിയിൽ പെട്ടാൽ അദ്ഭുതം വേണ്ട. ഇതു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

∙ ഇഎംസിസിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനക്കരാറാണു രണ്ടാമത്തേത്. അതും 5000 കോടിയുടേത്? 400 ട്രോളറുകളുണ്ടാക്കുന്നു. ജനങ്ങളറിയാതെ ഇത്തരമൊരു കരാറുണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്. കേരള ജനത്തിന് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയാനാകുന്നില്ല. വിദേശത്തെ കമ്പനിയുമായാണു കരാർ. വളരെ ഗൗരവമേറിയ അഴിമതിയാണിത്.

∙ പിഎസ്‍സി നിയമനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും 29 വയസ്സുള്ള അനു ജീവനൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. സിപിഎം കാർഡുള്ളവർക്കു മാത്രം ജോലിയെന്നതാണു സ്ഥിതി. മന്ത്രിമാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കു മാത്രം നിയമനം.

ഇടതുമുന്നണി എത്രമാത്രം അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയതാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ പോന്നവയാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ. സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയും അക്രമവുമാണിവരുടെ മുഖം. ജനത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനത്തിന് അർഹമായതു നിഷേധിക്കുന്നു. ഇതാണു ഭരണകൂടം തുടരുന്നതെങ്കിൽ, എത്രകാലംകൂടി നിങ്ങൾ ഇതു സഹിക്കും. വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കും? ഇനിയും എത്ര കാലം വേണം?സ്വർണക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെതന്നെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സോളറിൽ സരിതയെങ്കിൽ സ്വർണക്കടത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ്.

കോൺഗ്രസ്–സിപിഎം പരോക്ഷസഖ്യം

കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും പരോക്ഷ സഖ്യത്തിലാണ്. ബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമെല്ലാം അവർ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഇവിടെ രണ്ടു മുന്നണികളിലാണെങ്കിലും മതമൗലികവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ഇവർ ഐക്യത്തിലാണ്. എസ്ഡിപിഐ അടക്കമുള്ള മതമൗലികവാദ സംഘടനകളുമായി പരസ്യമായി സഖ്യമില്ലെന്നു പറയുമ്പോഴും പുറകിൽ കൈകൾ കോർത്താണു നിൽപ്. ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊല നടന്ന 1921ലെ മാപ്പിള ലഹളയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിനും ഘോഷയാത്രയ്ക്കും അനുമതി നൽകിയതു നടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്.

1921ലെ ലഹളയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷ പ്രചാരണാർഥമുള്ള ഘോഷയാത്രകളിൽ ‘21ൽ ഊരിയ വാൾ, അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയരുന്നതു നടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഭരണഘടനാനുസൃതമായ ഭരണം നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പിണറായി സർക്കാർ ഭയക്കുന്നതെന്തിനാണ്? കോൺഗ്രസും ഇതിനെതിരെ മൗനം പാലിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് മതമൗലികവാദികളുടെ നാടായി മാറ്റപ്പെടുകയാണിപ്പോൾ. ഇതു പറയുമ്പോൾ ഭയം തോന്നുകയാണെനിക്ക്. സർക്കാരിന് ഇതിൽ തെല്ലും ആശങ്കയില്ല. കാരണം പിന്നാമ്പുറ സഖ്യം തീവ്രമാണ്. അതിനാൽ, മതമൗലികവാദികളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും ചോദ്യം െചയ്യില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ 1921ൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായി നടന്ന ലഹള ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമോ?

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ നയിക്കുന്ന വിജയ യാത്രയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. ചിത്രം: ടോണി ഡൊമനിക് ∙ മനോരമ

കേരളത്തിനായി മോദി സർക്കാർ

ഒരു ലോക്സഭാംഗം പോലും കേരളത്തിൽനിന്നു ബിജെപിക്കില്ല. എന്നിട്ടും കേരളവും വികസിക്കണമെന്ന നിലപാടാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ദേശീയ പാതവികസനത്തിന് 65000 കോടി, കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് 1957 കോടി, ആലപ്പുഴ ബൈപാസ് പൂർത്തീകരണം, 5070 കോടിയുടെ പുഗലൂർ–തൃശൂർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പദ്ധതി, ബിപിസിഎലിലെ 6000 കോടിയുടെ പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. 47 വർഷം എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഭരിച്ചിട്ടു സഫലീകരിക്കാനാകാത്തതാണ് ആലപ്പുഴ ബൈപാസ്. കാസർകോട് സൗരോർജ പദ്ധതിയും അരുവിക്കര ജലശുദ്ധീകരണ പദ്ധതിയും 5070 കോടിയുടെ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടും. കൊച്ചിയിൽ റോറോ പദ്ധതിയും വരുന്നു.

എന്നും ജനം ശാന്തരായി നോക്കിനിൽക്കില്ല

എങ്ങനെയാണു കേരളമെന്ന മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശത്തെ ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്നു വിളിക്കാനാകുക? എത്രകാലം നിങ്ങളിതു ശാന്തമായി നോക്കിയിരിക്കും. ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊലയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ, സ്വർണക്കടത്തു നടക്കുമ്പോൾ, ലഹരിമരുന്നു കടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണു കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ നാടായി പറയുക. ആദിശങ്കരന്റെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയും മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും മന്നത്തു പത്മനാഭന്റെയും അയ്യാ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെയും സംസ്കാരമുള്ള നാടാണിത്.

തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയിൽ സംഭവിച്ചതു കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ സംഭവിക്കും. മതമൗലികവാദികളുമായി സന്ധിചെയ്യുന്ന സർക്കാരിനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ജനം പിന്തുണയ്ക്കില്ല. വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയാണു ജനം ചെയ്യേണ്ടത്. രാജ്യത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോവിഡ് കേസുകളിൽ മൂന്നിലൊന്നു കേരളത്തിലാണ്. വാക്സീൻ ഇന്നുമുതൽ ലഭ്യമാകുകയാണ്. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എനിക്കു പറയാനുള്ളത്.

