പീഡനക്കേസ് പ്രതി ഇരയുടെ പിതാവിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു; നീതി തേടി പെൺകുട്ടിയുടെ വിഡിയോ

ലക്നൗ∙ പീഡനക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രസിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. 2018ൽ നടന്ന പീഡനക്കേസിലെ പ്രതി, ഗൗരവ് ശർമയും ബന്ധുക്കളുമാണ് കൊലയ്ക്കു പിന്നിൽ. മകളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയതിന് ഗൗരവ് ശർമയ്ക്കെതിരെ കൊല്ലപ്പെട്ടയാൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കേസിൽ, ഗൗരവ് ഒരു മാസം ജയിലിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി.

കേസിനെത്തുടർന്നു മൂന്നു വർഷമായി ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച, ഗൗരവിന്റെ ഭാര്യയും മറ്റൊരു ബന്ധവും ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് പോയി. പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയും സഹോദരിയും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഗൗരവ് ശർമയും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും ഇടപെടുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് വെടിവയ്പ്പിൽ കലാശിച്ചത്.

കൊലപാതക കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി. മുഖ്യപ്രതി ഗൗരവ് ശർമയുടെ ബന്ധുവമാണ് ഇയാൾ. ഗൗരവിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

സംഭവത്തിൽ ഗൗരവിന്റെ ബന്ധുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദേശം നൽകി. ഇതിനിടെ, പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടി, നീതി അഭ്യർ​ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചു.

‘ദയവായി എനിക്ക് നീതി തരൂ .... ആദ്യം അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു, ഇപ്പോൾ എന്റെ പിതാവിനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. അയാൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നിരുന്നു. ആറ്, ഏഴ് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛന് ആരോടും ശത്രുതയില്ലായിരുന്നു. അവന്റെ പേര് ഗൗരവ് ശർമ എന്നാണ്.’– പെൺകുട്ടി വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

