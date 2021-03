സാരിയുടുത്ത്, കുട്ട തലയിൽ താങ്ങി തേയില തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം പ്രിയങ്ക-വിഡിയോ

ദിസ്പുർ∙ അസമിലെ ബിസ്വനാഥിൽ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം തേയില നുള്ളാൻ കൂടി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. സാരിയുടുത്ത് ചെറിയ കുട്ട പുറകിലിട്ട് അതിന്റെ വള്ളി തലയിൽ ഉടക്കി വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം പ്രിയങ്ക തേയില നുള്ളി. തലയിൽ സ്കാർഫും സാരിക്കു മുകളിലൂടെ ഏപ്രണും ധരിച്ചിരുന്നു അവർ.

തേയില തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം സത്യത്തിലും ലാളിത്യത്തിലും അടിയുറച്ചതാണ്. അവരുടെ തൊഴിൽ രാജ്യത്തിന് വിലയേറിയതാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഇന്ന് അവരുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും മനസിലാക്കുന്നതിനും തൊഴിലിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയാൻ സാധിച്ചു. അവരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച സ്നേഹം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല – പ്രിയങ്ക ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു.

എങ്ങനെയാണ് തേയിലെ നുള്ളേണ്ടതെന്ന് തൊഴിലാളികളോട് ചോദിച്ചു മനസിലാക്കിയതിനുശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക പണിതുടങ്ങിയത്. മൂന്നു ഘട്ടമായി നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു അവർ.

English Summary: Watch: Priyanka Gandhi Vadra Tries Hand At Plucking Tea Leaves In Assam