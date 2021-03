ന്യൂഡൽഹി∙ ഡല്‍ഹി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിക്ക് മികച്ച വിജയം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഡൽഹിയിലെ അഞ്ച് മുൻസിപ്പൽ വാർഡുകളിൽ നാലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേടി. ഒരു വാർഡിൽ കോൺഗ്രസും ജയിച്ചു. സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബിജെപിക്കു ഒരു സീറ്റിലും ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ നാലെണ്ണം എഎപിയുടെയും ഒരെണ്ണം ബിജെപിയുടെയും സിറ്റിങ് സീറ്റായിരുന്നു. ഷാലിമാർ ബാഗിലെ സീറ്റിങ് സീറ്റ് ബിജെപി കൈവിടുകയും ചെയ്തു.

അടുത്ത വർഷം മുൻസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ശക്തിപ്രകടനം എന്ന നിലയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നോക്കികണ്ടത്. രാവിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ എഎഎപി മുന്നേറ്റം ദൃശ്യമായിരുന്നു. പതിനൊന്നു മണിയോടെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നാലും സീറ്റും നേടിയതായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മുന്‍സിപ്പല്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മികച്ച വിജയമാണ് നേടിയതെന്നും പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും സിസോദിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കല്യാൺപുരി, രോഹിണി–സി, ഷാലിമാർ ബാഗ്, ത്രിലോക്പുരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് എഎപിയുടെ ജയം. ചൗഹാൻ ബംഗറിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു. കല്യാൺപുരിയിൽ എഎപിയുടെ ദിരേന്ദ്രർ കുമാർ 7,043 എന്ന മികച്ച മാർജിനിലാണ് ജയിച്ചത്. ത്രിലോക്പുരിയിൽ എഎപിയുടെ വിജയ് കുമാർ ബിജെപിയുടെ ഓം പ്രകാശിനെ 4,986 വോട്ടിനു പരാജയപ്പെടുത്തി.

ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ഷാലിമാർ ബാഗിൽ എഎപിയുടെ സുനിത മിശ്ര ബിജെപിയുടെ സുർഭി ജജുവിനെ 2,705 വോട്ടിന് തോൽപിച്ചു. രോഹിണി–സി വാർഡിൽ എഎപിയുടെ റാം ചന്ദർ ബിജെപിയുടെ രാകേഷ് ഗോയലിനെ 2,985 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. 2012 മുതൽ ഡൽഹിയിലെ മൂന്ന് മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ബിജെപിക്കു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി ക്ഷീണമായി.

