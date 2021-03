രാജസ്ഥാനിൽ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം; വൈഭവിന് വേണ്ടി സച്ചിനോട് പിണക്കം മറന്ന് ഗെലോട്ട്

ജയ്പുർ ∙ എംഎൽഎമാരുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിവുവന്ന നാലു സീറ്റുകളിലേക്ക് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിലെ പ്രധാന ചർച്ചകളിലൊന്നാണ് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം. മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ മകൻ വൈഭവും സ്പീക്കർ സി.പി.ജോഷിയുടെ മകൻ ഹിമാൻഷുവും മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

രാജസമന്ധ്, ചുരു ജില്ലയിലെ സുജൻഗഡ്, ബിൽവാഡ ജില്ലയിലെ സഹാറ, ഉദയ്പുർ ജില്ലയിലെ വല്ലഭ്നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രാജസമന്ധ് ഒഴികെയുള്ള സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചവയാണ്. പ്രതിഛായയ്ക്ക് അപ്പുറം നാലു സീറ്റുകളിലും വിജയിക്കേണ്ടത് ഗെലോട്ട് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചു നിയമസഭയിലെ അംഗസംഖ്യയുടെ കണക്കുകളിലും നിർണായകമാണ്.



സുജൻഗഡിലും വല്ലഭ്നഗറിലും മരണമടഞ്ഞ എംഎൽഎമാരുടെ കുടുംബക്കാർക്കായിരിക്കും സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുക എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുജൻഗ‍ഡിൽ അന്തരിച്ച മന്ത്രി ഭൻവർലാൽ മേഘ്‍വാലിന്റെ പുത്രനാണു സീറ്റിനായി മുന്നിലുള്ളത്. വല്ലഭ് നഗറിൽ മുൻ എംഎൽഎ ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും മത്സരിക്കുകയെന്നും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.



ഇതിനൊപ്പം വൈഭവ് രാജസമന്ധിലും ഹിമാൻഷു സഹാറയിലും ഇറങ്ങിയേക്കുമെന്ന വാർത്തകളാണു മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ വീണ്ടും ചർച്ചകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി എംഎൽഎ കിരൺ മഹേശ്വരിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന രാജസമന്ധ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണു കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. അടുത്തിടെ നടന്ന മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 30 വർഷത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഭരണം പിടിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി വൈഭവ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായതോടെയാണു സ്ഥാനാർഥിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പുത്രൻ എത്തിയേക്കുമെന്ന വാർത്തയ്ക്കു ചൂടേറിയത്. ലോക്സഭയിലേക്കു കഴിഞ്ഞ തവണ ഗെലോട്ടിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായ ജോധ്പുരിൽ മത്സരിച്ച വൈഭവ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്തിനോടു വലിയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് തിരികെപിടിച്ചു നിയമസഭയിൽ എത്താനായാൽ വൈഭവിനു മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാകും ലഭിക്കുക.

സ്പീക്കർ സി.പി.ജോഷിക്കു നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള രാജ്സമന്ധ് ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത അനുയായി രാം നാരായൺ ഗുജ്ജറായിരുന്നു സ്ഥാനാർഥി. ഗുജ്ജർ സമുദായത്തിനു മണ്ഡലത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമാണുള്ളത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി കിരൺ മഹേശ്വരിയുടെ മകളെ രംഗത്തിറക്കാനാണു സാധ്യത. അങ്ങനെയായാൽ മക്കൾ പോരാട്ടം തീപാറും.



ഭിൽവാഡ, രാജസമന്ധ് ജില്ലകളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് സ്പീക്കർ ഡോ. സി.പി.ജോഷി. രാജസമന്ധിലെ നാഥദ്വാരയിൽനിന്നാണ് ഇത്തവണ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രദേശത്തു കോൺഗ്രസ് മികച്ച വിജയം നേടുന്നതിൽ ജോഷിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തു മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ജോഷി. ഒടുവിൽ ഗെലോട്ടിന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണു ഇറങ്ങിയത്. സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ കലാപകാലത്തു ഗെലോട്ടിനു ശക്തിയായതും ജോഷിയുടെ പിന്തുണയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജോഷിയുടെ പുത്രൻ സഹാറയിൽ കളത്തിലിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾക്കു ബലമേറുന്നു.



തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാലു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും മന്ത്രിമാരേയും എംഎൽഎമാരേയും പാർട്ടി ഭാരവാഹികളേയും നിയോഗിച്ചു ഗെലോട്ട് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയവയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടക്കുന്നു. സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ രാജസമന്ധ്, സഹാറ മണ്ഡലങ്ങൾക്കു വാരിക്കോരി പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന മറ്റു മണ്ഡലങ്ങൾക്കും മികച്ച പരിഗണന ബജറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൃഷി നിയമത്തിനെതിരെ കർഷകർക്കിടയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം പാർട്ടിക്കു തുണയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. കർഷകരുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സ്ഥിരം മുഖമായി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംസ്ഥാനത്തു ട്രാക്ടർ റാലികൾ നടത്തി കർഷകർക്കൊപ്പമെന്ന സന്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.



ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് വഴക്കുകൾക്ക് അവധി കൊടുത്തു സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ കൂടെക്കൂട്ടാനും മുഖ്യമന്ത്രി തയാറായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന കർഷക മഹാപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു പങ്കെടുത്തെന്നു മാത്രമല്ല, ഒരേ ഹെലികോപ്റ്ററിലായിരുന്നു യാത്രയെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അധികാര വടംവലികൾക്കു ശേഷം കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലാതെ ഇരു നേതാക്കളും ഒന്നിക്കുന്നതും ആദ്യമായാണ്.



ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന മൂന്നു സീറ്റുകളിലെങ്കിലും നിർണായക സ്വാധാനം സച്ചിൻ പൈലറ്റിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായമായ ഗുജ്ജറുകൾക്കും ഉണ്ടെന്നതാണു ഗെലോട്ടിനെ വെടിനിർത്തലിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. വല്ലഭ്നഗറിൽ അന്തരിച്ച എംഎൽഎ ഗജേന്ദ്ര സിങ് സച്ചിൻ ഗ്രൂപ്പുകാരൻ ആയിരുന്നു. രാജസമന്ധ്, സഹാറ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഗുജ്ജറുകൾ നിർണായക ശക്തിയാണ്.

മൂന്നിടത്തും പൈലറ്റിന്റെ നിലപാടു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാകുമെന്നു വ്യക്തം. ചുരുവിൽ ഗുജ്ജറുകൾ നിർണാടക വോട്ടുബാങ്ക് അല്ലെങ്കിലും അന്തരിച്ച എംഎൽഎ ഭൻവർലാൽ മേഘ്‍വാലും സച്ചിന്റെ അടുപ്പക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനിരിക്കെ ഇവിടെയും സച്ചിൻ ഘടകം നിർണായകമാകും. പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന സന്ദേശം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു ഗെലോട്ട്. ഇതോടൊപ്പം കാർഷിക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തേരിലേറി വിജയം നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഗെലോട്ടിനുള്ളത്.

English Summary : Sons for all in Bypolls in Rajasthan; Gehlot smiles to Sachin for Vaibhav