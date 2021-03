ഭാര്യ മത്സരിക്കുന്നെന്ന പ്രചാരണം അസംബന്ധം: മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ

പാലക്കാട് ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്കു പകരം ഭാര്യയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ.പി.കെ.ജമീല മത്സരിക്കുമെന്ന പ്രചാരണം അസംബന്ധമെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലൻ. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇത്തരം ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വാർത്തകൾക്കു പിന്നിൽ പ്രത്യേക അജൻഡയും ചിലരുടെ താൽപര്യമെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. മത്സര രംഗത്തുനിന്നു പിൻവാങ്ങുന്ന മന്ത്രി എ.കെ.ബാലനു പകരം ഭാര്യ ഡോ.പി.കെ.ജമീല സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം.

English Summary : Minister AK Balan on his wife contesting in elections