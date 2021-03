ശങ്ക വേണ്ട; വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ആശുപത്രിയിലാണ് വാക്സിൻ എടുത്തത്. വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ‘നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. സാധാരണ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വേദനയുണ്ടാകും. മരുന്നു കയറുമ്പോഴും ചെറിയ വേദനയുണ്ടാകും. ഇവിടെ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇതാണ് വാക്സിനേഷന്റെ അനുഭവം. ഇന്നലെ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തവർക്കും മറ്റ് അനുഭവങ്ങളില്ല. ആരും ശങ്കിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരും സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ടു വരണം’–മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വാക്സിനേഷനാണ് ലോകത്ത് മാരക രോഗങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്താന്‍ മനുഷ്യരാശിയെ സജ്ജമാക്കിയത്. പഴയകാലത്ത് വസൂരി വന്ന് ആളുകൾ മരിക്കുമായിരുന്നു. അത് നാട്ടിൽനിന്ന് നിർമാർജനം ചെയ്തത് വാക്സിനേഷനാണ്. അതുപോലെ പോളിയോയും നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപൂർവം ചിലർ വാക്സിനേഷനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. വാക്സിനെടുക്കാൻ അറച്ചു നിന്നാൽ സമൂഹത്തോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മന്ത്രി ജി. സുധാകരനും ഭാര്യയും തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചു.

English Summary: No need to worry about vaccination: CM Pinarayi Vijayan