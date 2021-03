കൊച്ചി∙ വൈറ്റില കടവന്ത്ര റോ‍ഡിലെ എളംകുളം വളവില്‍ വീണ്ടും അപകടം. അപകടവളവില്‍ ഒരു ജീവന്‍കൂടി പൊലിഞ്ഞു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് റോഡരികിലെ സ്ലാബില്‍ ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു. തൊടുപുഴ സ്വദേശി സനില്‍ സത്യന്‍ (21) ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴുമാസത്തിനിടെ ഇവിടെ ബൈക്ക് അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി.

English Summary: One lost life after bike hits slab in Elamkulam road