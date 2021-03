ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലേക്കു (എംസിഡി) നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം കാണിക്കുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിന്റെ വികസന മാതൃക ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതാണെന്ന് എഎപി എംഎൽഎ അതിഷി. 5 സീറ്റിലേക്കു നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലിലും എഎപിയാണു ജയിച്ചത്. പ്രചാരണത്തിൽ അതിഷി സജീവമായിരുന്നു.

‘വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വ്യക്തമായ വിജയമാണ് എഎപിയുടേത്. എംസിഡിയിൽനിന്നു ബിജെപിയെ പുറത്താക്കി കേജ്‍രിവാളിന്റെ വികസന മാതൃക നടപ്പാക്കണമെന്നു ജനം നൽകിയ സൂചനയാണിത്. ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നതു ശരിയാണ്. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ട് മുതൽ നാലു സീറ്റിലും മുന്നിലായിരുന്നു എഎപി. ജനങ്ങൾക്കു പാർട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹമാണു തെളിഞ്ഞത്’– അതിഷി ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



കല്യാൺപുരി, ത്രികോൽപുരി സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തിയ എഎപി, ബിജെപിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഷാലിബാർ ബാഗിലും വിജയക്കൊടി നാട്ടി. നേരത്തെ ബിഎസ്പിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന റോഹിനി–സി, കൗൺസിലർ എഎപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതും എഎപി നേടി. ചൗഹാൻ ബംഗറിൽ കോൺഗ്രസിനാണു വിജയം. ബിജെപിക്ക് ഒരിടത്തും ജയിക്കാനായില്ല. 272 എംസിഡി വാർഡുകളിലേക്ക് 2022ൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ഊർജമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിജയമെന്ന് എഎപി അവകാശപ്പെട്ടു.



