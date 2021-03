എട്ടുവയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന ഭീകരന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി വിമതവിഭാഗം

ഗുവാഹത്തി∙ പതിനെട്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് എട്ടുവയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭീകരന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി യുണൈറ്റ‍‍‍ഡ് നാഷനൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു വിഭാഗം. 2003ലാണ് മുൻമന്ത്രിയുടെ മകളെ ടോക്ചോം നന്ദോ സിങ് എന്ന കെസിപി നന്ദോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യത്തിനായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മണിപ്പൂർ ജയിലിൽനിന്ന് രക്ഷപെട്ട ഇയാളുടെ വധശിക്ഷ എവിടെവച്ചാണ് നടപ്പാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തീവ്രവാദസംഘടന വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെയും മൃതദേഹത്തിന്റെയും ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിരപരാധിയായ 8 വയസുകാരിക്കെതിരായ മനുഷ്യത്വരഹിതവും ക്രൂരവുമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് നന്ദോയെ ‘വിചാരണ ചെയ്തു വധിച്ചതായി’ യു‌എൻ‌എൽ‌എഫ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. 2021ൽ സ്ത്രീകൾക്കു നൽകുന്ന സമ്മാനമാണിതെന്നാണ് വധശിക്ഷയെ അവർ വിശദീകരിച്ചത്.

സ്കൂളിനു മുന്നിൽനിന്ന് 2003 നവംബർ മൂന്നിനാണ് മൂന്നാം ക്ലാസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഒൻപതു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ബാഗിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Manipur Militant Killed By Rebels For Rape-Murder Of 8-Year-Old 18 Years Ago