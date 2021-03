പാലക്കാട്∙ പോതന്നൂരിൽനിന്നു മംഗലാപുരത്തേക്കു കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്ന രേഖകളില്ലാത്ത 1.33 കിലോഗ്രാം സ്വർണാഭരണം പിടികൂടി. പാലക്കാട് ജംക്‌ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി ഗിരീഷ് (47) പൊലീസ് പിടിയിലായി. തുടർനടപടിക്കായി സ്വർണം ജിഎസ്ടി വകുപ്പിനു കൈമാറി. എസ്ഐ സുനിൽ, എസ്‍സിപിഒ യഹിയ, ബിജു എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് സ്വർണക്കടത്ത് പിടികൂടിയത്.



English Sumamry: One held at Palakkad Junction railway station for smuggling gold