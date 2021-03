രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം; ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രിക് ഇ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) പാർട്ടി തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിന്റെ പിന്നാലെയാണിത്. ‘മാന്യമായ രീതിയിൽ’ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ പ്രതിപക്ഷം ഇമ്രാന്‍ ഖാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ന് രാത്രി 7:30 ന് ഇമ്രാൻ ഖാന്‍ രാജ്യത്തോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അഭിസംബോധനയുടെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ചീഫ് ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‌വ, ഐ‌എസ്‌ഐ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഫൈസ് ഹമീദ് എന്നിവരുമായും ഇമ്രാൻ ഖാന്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

English Sumamry: Pakistan: PM Imran Khan meets Army Chief and ISI DG, to address the nation tonight amid resignation calls