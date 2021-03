മുരളിയും സുധാകരനും വയനാട്ടിൽ; പാലക്കാട്ടും അനുനയനീക്കം സജീവം

പാലക്കാട്∙ കോൺഗ്രസിൽ എ.വി. ഗോപിനാഥ് ഉയര്‍ത്തിയ വിമതസ്വരത്തിന് പരിഹാരം കാണാന്‍ പാലക്കാട് ഡിസിസി പ്രത്യേകം യോഗം ചേരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനാണ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തതെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുകൂടിയായ വി.കെ.ശ്രീകണ്ഠന്‍ എംപി അറയിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ അർഹമായ പരിഗണന, തന്റെ ഒപ്പം നിന്നതിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കിയവരെ തിരിച്ചെടുക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് എ.വി. ഗോപിനാഥ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, ഗോപിനാഥിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് തിടുക്കപ്പെട്ട് തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞദിവസം കെ.സി. വേണുഗോപാലും കെ. സുധാകരനും എ.വി. ഗോപിനാഥിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ആരൊക്കെയാകണമെന്നതിലും ഇന്നത്തെ യോഗത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം തേടും. അതേസമയം, വയനാട് കോൺഗ്രസിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും ചർച്ച ചെയ്യാൻ എംപി.മാരായ കെ.സുധാകരനും കെ. മുരളീധരനും കൽപറ്റ ഡിസിസി ഓഫിസിലെത്തി.

English Summary: Senior Congress leaders holding meeting with rebels at Palakkad and Wayanad