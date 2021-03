തൃണമൂൽ വിട്ട നേതാവ് ബിജെപി വേദിയിൽ ഏത്തമിട്ട് മാപ്പിരന്നു – വിഡിയോ

കൊൽക്കത്ത∙ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയ നേതാവ് പൊതുവേദിയിൽ ഏത്തിമിട്ട് പൊതുജനങ്ങളോട് മാപ്പു ചോദിച്ചു. തൃണമൂലിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നപ്പോൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കാണ് ബിജെപി വേദിയിൽ അദ്ദേഹം ഏത്തമിട്ട് മാപ്പുചോദിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



സുശാന്ത പാൽ ആണ് ബിജെപി സമ്മേളനത്തിൽ മൂന്നുതവണ ഏത്തമിട്ടത്. ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽനിന്നും മോക്ഷം കിട്ടാനും സ്വയം ശിക്ഷിക്കാനുമാണ് ഈ ഏത്തമിടീൽ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപി പാളയത്തിലെത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഏത്തമിടീൽ.

English Summary: TMC leader performs sit-ups on stage as he joins BJP