തൃണമൂൽ നേതാവ് ദിനേഷ് ത്രിവേദി ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ എംപിയുമായിരുന്ന ദിനേഷ് ത്രിവേദി ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ബിജെപി പ്രവേശം. ഫെബ്രുവരിയിൽ ത്രിവേദി രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചിരുന്നു. തൃണമൂൽ ഇപ്പോൾ മമത ബാനർജിയുടെ കൈവശം അല്ലെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു രാജി. ഏറ്റവും മികച്ച നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലാണ് രാജ്യം ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് ബിജെപി സർക്കാരിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് ദിനേശ് ത്രിവേദി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

