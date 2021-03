5 ലക്ഷം ബിൽ അടച്ചില്ല, മുറിവ് തുന്നാതെ ആശുപത്രി; യുപിയിൽ 3 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു

ലക്നൗ ∙ പ്രയാഗ്‌രാജിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കു മുന്നിൽ മൂന്നു വയസ്സുകാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ഇടപെടുന്നു. ബിൽ അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം കുട്ടിയുടെ മുറിവുകൾ തുന്നിക്കെട്ടാൻ പോലും ആശുപത്രി അധികൃതർ തുനിഞ്ഞില്ലെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. യുപി സർക്കാരും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

യുണൈറ്റഡ് മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആശുപത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അത് അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ കുഞ്ഞിനെ മുറിവുകൾ തുന്നിക്കെട്ടാതെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതെന്നും മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി 16ന് കുട്ടിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി അ‍ഡീഷനൽ എസ്പി സമർ ബഹാദുർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയയായതിനുശേഷം കുട്ടിയെ എസ്ആർഎം ആശുപത്രിയിലേക്കു റഫർ ചെയ്തു. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ എത്തിച്ചു. അവിടുത്തെ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു.

പക്ഷേ, കുട്ടി മരിച്ചു. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തുമെന്നും എസ്‍പി വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും വിഡിയോ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടി വേദനയിൽ പുളയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് വിഡിയോയിൽ. കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽനിന്നു പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

‘പണം എടുത്തശേഷം ഡോക്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 5 ലക്ഷമാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. മൂന്നു തവണ രക്തം ഉൾപ്പെടെ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊടുത്തു’ – ഒരു വിഡിയോയിൽ പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

മറ്റൊരു വിഡിയോയിൽ, പ്രാണികൾ വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്ന മുറിവും പിതാവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രി ഗേറ്റിനു പുറത്ത് കുട്ടി അവസാന ശ്വാസമെടുക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഡിയോയിൽ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബം അയൽ ജില്ലയായ കൗഷാംബിയിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. വയറിനു രണ്ടു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം മുറിവുപോലും തുന്നിക്കെട്ടിയില്ലെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, 1.2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽ വന്നിട്ടും കുടുംബത്തോട് 6000 രൂപ മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് ആശുപത്രി മെ‍ഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ പ്രമോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കു പറഞ്ഞു വിടുന്നതിനു മുൻപ് 15 ദിവസം കുട്ടി ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നുവെന്നും മരിക്കുന്നതിനു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപു വരെ കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ്യം.

English Summary: Child Rights Body Takes Up 3-Year-Old's Painful Death Outside UP Hospital