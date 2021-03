‘പൊലീസ് ഉപദ്രവിച്ചു’; അംബാനി കേസിൽ ഹിരൺ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെഴുതിയ കത്ത് പുറത്ത്

മുംബൈ ∙ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീടിനടുത്ത് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാർ കണ്ടെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ, മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഹിരൺ മൻസുകിന്റെ കത്ത് പുറത്ത്. പൊലീസും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഉപദ്രവിച്ചെന്നാരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കാണ് ഹിരൺ കത്തെഴുതിയിട്ടുള്ളത്.



സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയ കാറിന്റെ ഉടമയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയ താനെ സ്വദേശിയായ സ്പെയർ പാർട്സ് വ്യാപാരി ഹിരണിനെ കടലിടുക്കിലാണു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ, കാറിന്റെ യഥാർഥ ഉടമ‍ ഹിരൺ അല്ലെന്നും സാം മുതെബ് ആണെന്നും, ഇന്റീരിയർ ജോലികൾക്കായി ഉടമ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപിച്ചതാണെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ കേസിലെ ദുരൂഹതയേറി.

പണിക്കൂലി നൽകാത്തതിനാൽ കാർ തിരിച്ചു നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും പിന്നീട് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് ഹിരണിനെ കാണാതായത്. മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് കത്തെഴുതിയത്. 25നു രാത്രിയാണ് 20 ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളും അംബാനിക്കെതിരെ ഭീഷണിക്കത്തും സഹിതം കാർ കണ്ടെത്തിയത്.

മോഷണം പോയ തന്റെ കാറാണിതെന്ന് അറിയിച്ച് ഹിരൺ രംഗത്തെത്തി. കാർ കാണാനില്ലെന്നു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ രേഖയും ഹാജരാക്കി. പ്രധാന സാക്ഷിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം എൻഐഎയ്ക്കു കൈമാറണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Days before death, man linked to car near Ambani home wrote letter to CM