കൊച്ചി ∙ മാണി സി.കാപ്പന്റെ നാഷനലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കേരളയെ (എൻസികെ) യുഡിഎഫിൽ ഘടകകക്ഷിയാക്കാൻ തീരുമാനം. കോൺഗ്രസിൽ നേരത്തെ എതിർത്തവർ കൂടി അനുകൂല നിലപാടെടുത്തതോടെയാണു തീരുമാനം. അടുത്ത ദിവസം ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും.

എൻസികെയ്ക്കു രണ്ടു സീറ്റുകൾ നൽകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പാലായ്ക്കൊപ്പം എലത്തൂർ കൂടി നൽകാമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് നിലപാട്. ഒരു സീറ്റുകൂടി വേണമെന്നാണ് എൻസികെയുടെ ആവശ്യം. തളിപ്പറമ്പ്, അമ്പലപ്പുഴ, കായംകുളം സീറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary: NCK to Become Part of UDF