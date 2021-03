2019ൽ സമാധാന ചർച്ച; കണ്ണൂരിൽ പരസ്പരം കത്തിയെടുക്കാതെ സിപിഎം, ആർഎസ്എസ്

കണ്ണൂർ∙ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സിപിഎം–ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ആത്മീയാചാര്യൻ ശ്രീ എം ചർച്ച നടത്തിയതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇതുവരെ കണ്ണൂരിൽ ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

2018 മേയ് ഏഴിനു മാഹിയിൽ നടന്ന ഇരട്ടക്കൊലപാതകമായിരുന്നു സിപിഎം–ആർഎസ്എസ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത്. ശ്രീ എമ്മിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും പിന്നീട് കണ്ണൂരിലും സമാധാന ചർച്ച നടന്നതു 2019ന്റെ തുടക്കത്തിലാണ്. ചർച്ച നടന്ന 2019, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വർഷമായിട്ടും, ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം പോലും കണ്ണൂരിൽ നടന്നില്ല. സിപിഎമ്മും ആർഎസ്എസും പരസ്പരം കൊലക്കത്തിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ മേൽ ഇരുകൂട്ടരുടെയും കത്തി പിന്നീടും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം കണ്ണവത്തെ എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് സലാഹുദ്ദീന്റേതാണ്. ഈ കേസിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. എബിവിപി പ്രവർത്തകൻ ശ്യാമപ്രസാദിനെ കൊന്ന കേസിലെ ഏഴാം പ്രതിയായിരുന്നു കണ്ണവം വാഴപ്പുരയിൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സലാഹുദ്ദീൻ (31). 2020 സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് സഹോദരിമാർക്കൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാറിൽ ബൈക്ക് ഇടിപ്പിച്ച്, സലാഹുദ്ദീനെ കാറിനു പുറത്തിറക്കിയശേഷം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂരിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയായ കാസർകോട്ട് പെരിയയിൽ രണ്ടു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സിപിഎമ്മുകാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം 2019 ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷും ശരത് ലാലുമാണു വെട്ടേറ്റുമരിച്ചത്.



അഞ്ചു വർഷം 13 കൊലപാതകങ്ങൾ



കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടന്നതു 13 രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളാണ്. 2016നും 2018നും ഇടയിലായിരുന്നു ഇതിൽ 12 കൊലപാതകങ്ങളും. 2016 മേയ് 19ന് എൽഡിഎഫിന്റെ വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ നടന്ന കൊലപാതകമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം. സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ ഏറാങ്കണ്ടി രവീന്ദ്രനായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് 11 കൊലപാതകങ്ങൾ കൂടി നടന്നു. പതിമൂന്നാമത്തേതായി ഏറ്റവുമൊടുവിൽ സലാഹുദ്ദീന്റെ കൊലപാതകവും.

മൂന്ന് ഇരട്ടക്കൊലകൾ

അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ഇരട്ടക്കൊലകളാണു ജില്ലയിലുണ്ടായത്. 2016 ജൂലൈ 11നു പയ്യന്നൂരിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ സി.വി.ധനരാജ് കൊല്ലപ്പെട്ടു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ബിഎംഎസ് പ്രവർത്തകനായ രാമചന്ദ്രൻ കൊലക്കത്തിക്കിരയായത്. 2016 ഒക്ടോബറിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ പാതിരിയാട് കെ.മോഹനനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കള്ളുഷാപ്പിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്നു. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിണറായിയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ രമിത് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2018 മേയിൽ മാഹിയിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ കണ്ണിപ്പൊയിൽ ബാബു ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെ വീടിന് ഏതാനും മീറ്റർ അകലെ വച്ചാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ ന്യൂമാഹിയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കെ.പി.ഷമേജ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. സിപിഎം–ആർഎസ്എസ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ കൊലപാതകം ഇതായിരുന്നു.

അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ കണ്ണൂരിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ:

‌2016 മേയ് 19

ഏറാങ്കണ്ടി രവീന്ദ്രൻ (സിപിഎം) (എൽഡിഎഫിന്റെ വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.)

‌2016 ജൂലൈ 11



സി.വി.ധനരാജ് (ഒരു സംഘം പയ്യന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി)

സി.കെരാമചന്ദ്രൻ (സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ സി.വി.ധനരാജ് കൊല്ലപ്പെട്ടു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സംഘം വീടാക്രമിച്ചു വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി)

2016 സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന്



മാവില വിനീഷ് (ബിജെപി) (തില്ലങ്കേരിയിൽ വച്ച് ഒരു സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി)

2016 ഒക്ടോബർ 10



കെ.മോഹനൻ (സിപിഎം) (ജോലി ചെയ്യുന്ന കള്ളുഷാപ്പിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി)

2016 ഒക്ടോബർ 12



വി.രമിത്ത് (ബിജെപി) (സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ കെ.മോഹനൻ കൊല്ലപ്പെട്ട് 48 മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സംഘം രമിത്തിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി)

2017 ജനുവരി 18



ധർമ്മടം അണ്ടല്ലൂർ എഴുത്തൻ സന്തോഷ് (ബിജെപി) (ഒരു സംഘം വീട്ടിൽക്കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി)

2017 മേയ് 12

ചൂരക്കാട് ബിജു (സിപിഎം) (സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ ധനരാജ് വധക്കേസിലെ പന്ത്രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ബിജു ബൈക്കിൽ വരുമ്പോൾ, കാറിൽ പിൻതുടർന്നെത്തിയ സംഘം വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.)

2018 ജനുവരി 19

ശ്യാമപ്രസാദ് (ബിജെപി) (ആർഎസ്എസ് ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ശ്യാമപ്രസാദിനെ ബൈക്ക് തടഞ്ഞ ശേഷം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. പ്രതികൾ എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ)

2018 ഫെബ്രുവരി 12



എസ്പി ഷുഹൈബ് (യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയായ ഷുഹൈബിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി.‌)

‌2018 മേയ് ഏഴ്



കണ്ണിപ്പൊയിൽ ബാബു (സിപിഎം) (ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെ റോഡിൽ വച്ചു വെട്ടേറ്റു)

കെ.പി.ഷമേജ് (ബിജെപി) ബാബു കൊല്ലപ്പെട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ അകലെ കൊല്ലപ്പെട്ടു)

2020 സെപ്റ്റംബർ 8



മുഹമ്മദ് സലാഹുദ്ദീൻ (എസ്ഡിപിഐ) (കാറിൽ പോകുന്നതിനിടെ ബൈക്ക് കാറിലിടിപ്പിച്ചശേഷം പുറത്തേക്കു വിളിച്ചിറക്കി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി)

English Summary: There have been no political killings between RSS and CPM in Kannur after the intervention of Sri M