ഐസക്കും സുധാകരനും വേണമെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി; തീരുമാനം മാറ്റില്ലെന്ന് വിജയരാഘവന്‍‌

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്കിനെയും ജി.സുധാകരനെയും മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി സിപിഎം. ഒരു ജില്ലയ്ക്കായി ഇളവില്ലെന്നും തീരുമാനത്തില്‍ മാറ്റമില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആലപ്പുഴയില്‍ ജി.സുധാകരനു പകരം മറ്റൊരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ദേശിച്ചതിനെതിരെ പരസ്യ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. വലിയ ചുടുകാട്ടിലെ പുന്നപ്ര - വയലാർ രക്തസാക്ഷി സ്മാരകത്തിന്റെ മതിലിലാണു സുധാകരന് അനുകൂലമായി പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചത്. ഇതിനുപിന്നില്‍ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പിന്നീട് ചില പ്രവർത്തകരെത്തി പോസ്റ്ററുകൾ നീക്കി.

കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ ദുരുപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും പ്രതികളില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തി മൊഴികള്‍ സ‍ൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും എ.വിജയരാഘവന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: No seat for Thomas Isaac and G Sudhakaran