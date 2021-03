പിണറായിക്കാലം അവസാനിക്കുന്ന നാൾ വരുമെന്ന് പിജെ ആർമി; തള്ളി ജയരാജൻ

സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി. ജയരാജന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിലെ നിരാശയും പ്രതിഷേധവും പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ച് പി.ജെ.ആർമി. അരലക്ഷത്തിലേറെ പേർ അംഗങ്ങളായുള്ള പി.ജെ.ആർമിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലാണ് സിപിഎം നിലപാടിനെതിരെ പ്രവർത്തകർ പരസ്യവിമർശനം ഉയർത്തിയത്. 32,000 അംഗങ്ങളുള്ള പിജെ ആർമി ഒഫീഷ്യൽ പേജിലും ‘പോരാളി ഷാജി’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ സൈബർ പേജുകളിലും അണികൾ പരസ്യവിമർശനമുയർത്തുന്നുണ്ട്. കടുത്ത പിജെ ആരാധകർ സ്വന്തം ഫെയ്സ്ബുക് വാളിലും വിമർശനങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തനിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രചാരണങ്ങളെ തള്ളി പി.ജയരാജൻ രംഗത്തെത്തി. സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി തന്റെ ‌പേരിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽനിന്നു പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർഥന. ജയരാജനു വേണ്ടി പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പി.ജെ. ആർമി എന്ന സമൂഹമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയെയും ജയരാജൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശനി വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം.

ജയരാജന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ രൂപം

‘നിശ്ചിത മാനദണ്ഡപ്രകാരം സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള സംഘടനാപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. അതിനിടയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും എന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏതു ചുമതല നൽകണം എന്നതു പാർട്ടിയാണു തീരുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാർട്ടി സംഘടനയ്ക്കു വെളിയിലുള്ള ആർക്കും സാധ്യമാവുകയില്ല.

അതിനാൽതന്നെ സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി എന്റെ പേരിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽനിന്നു പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ചിലരുടെ പ്രചാരണം ഏറ്റുപിടിച്ച് പാർട്ടി ശത്രുക്കൾ പാർട്ടിയെ ആക്രമിക്കാനും ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും മത്സരിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നതായാണു തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. എൽഡിഎഫിന്റെ തുടർ ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്കു വലിച്ചിഴക്കുന്നത് പാർട്ടി ശത്രുക്കൾക്കു മാത്രമേ ഗുണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

ഞാൻ കൂടി പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണു സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന എൽഡിഎഫിന്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാനാർഥികളെയും വിജയിപ്പിക്കാൻ എന്നെയും പാർട്ടിയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. പി.ജെ. ആർമി എന്ന പേരിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം ഉപയോഗിച്ചു നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്കു ഞാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്.

എന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ എന്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം ഉപയോഗിച്ചു പാർട്ടിക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്..’

അതേസമയം പി.ജെ.ആർമിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കനത്ത പ്രചാരണമാണു നടക്കുന്നത്.

‘ഭാര്യമാർക്ക് സീറ്റ് താലത്തിൽ വച്ചു നൽകുന്നു’

ജയരാജനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകളിലെ കമന്റുകളിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെ: ‘പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാർക്കുവരെ സീറ്റ് താലത്തിൽ വച്ചു നൽകുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി ജീവൻ പണയം വച്ചു പോരാടിയ സഖാവ് പി.ജയരാജന് എന്തുകൊണ്ട് സീറ്റില്ല? എന്തുകൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നില്ല..??! താഴെത്തട്ടിലെ സഖാക്കളുടെ വികാരം തിരിച്ചറിയാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിയാത്തതെന്തുകൊണ്ട്...??!’

‘ഭാര്യമാരെയും, പിന്നണി ഗായികമാരെയും തള്ളിക്കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പംതന്നെ പാർട്ടിയെ ജീവനാഡിയായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സഖാവ് പി.ജയരാജനെയും ടി.ശശിധരനെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും...’

‘പിണറായിക്കാലം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നാൾ വരും, അവിടെ മുതൽ പിജെകാലം തുടങ്ങും. അന്ന് ഞാൻ പാർട്ടിയിലേക്കു തിരികെ വന്ന് വീണ്ടും ഈ ചെങ്കൊടിയേന്തും. അതുവരെ വിട സഖാക്കളെ. ലാൽസലാം!!

‘ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയ നിമിഷം. സ്വന്തം ജീവനും ജീവിതവും വരെ പാർട്ടിക്ക് ദാനം ചെയ്ത സഖാവിനെ പാർട്ടിതന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള് പിടഞ്ഞു പോയി..’

‘അങ്ങേക്ക് പകരം അങ്ങ് മാത്രം. പകരമായി ഒരു സഖാവിനെയും കാണാൻ കഴിയില്ല. തന്നേക്കാൾ വലുതായി മാറ്റാരും വളരേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന, പാർട്ടിക്കാരെ വരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാക്കളെ എന്നും വെറുപ്പാണ്. ആദ്യം വിഎസ് സഖാവിനെ മാറ്റി നിർത്തി, ഇപ്പോൾ ജയരാജ് സഖാവിനെയും..’

‘ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല..പാർട്ടിയോടുതന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നിയ നിമിഷം. പ്രസ്ഥാനത്തോടു വിട പറയാൻ തോന്നിയ നിമിഷം. എന്റെ വോട്ട് ഇത്തവണ പാർട്ടിക്ക് ഇല്ല...’

‘പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ അനീതി കാണിക്കുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആർഎസ്എസ് - കോൺഗ്രസ് തെമ്മാടികളോടു സന്ധിയില്ലാ സമരം ചെയ്തു മരണത്തോടു മല്ലിട്ടു ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായി കഴിയുന്ന വീരനാണ് പിജെ. അങ്ങനെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി, പണം വാങ്ങി ഭാര്യക്കും മരുമോൾക്കും ഇന്നലെ കയറി വന്ന സിനിമാ നടന്മാർക്കും സീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവണത അപലപനീയം ആണ്. പാർട്ടി അതിന്റെ തനതായ മൂല്യത്തിൽനിന്ന് അകന്ന് ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് മാടമ്പിത്തരവും നെപോട്ടിസ്റ്റിക്ക് പ്രവണതകളും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ സൂചനയായെ കാണാൻ കഴിയൂ..’

‘സിപിമ്മിന്റെ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയില്‍ ഇന്നിരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് സഖാവ് പി.ജയരാജന്‍. ആ ജയരാജന്‍റെ പാര്‍ട്ടിയിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥാനം വെറും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലാണ്. അതായത് സഖാവ് പിജെയേക്കാള്‍ എത്രയോ ജൂനിയറായ ബാലഗോപാലന്‍ നായരും രാജീവ് നായരും വരെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വരുന്ന സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക അനുസരിച്ചു പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ മത്സരിച്ചു തോറ്റ, ഇന്നുവരെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മല്‍സരിച്ചു ജയിക്കാത്ത ബാലഗോപാലന്‍ നായര്‍ക്കും രാജിവ് നായര്‍ക്കും സീറ്റുണ്ട്. പാലക്കാട്ട് രാജേഷ് നായര്‍ക്കും സീറ്റുണ്ട്.’

‘പാര്‍ട്ടി ഗ്രൂപ്പിസത്തില്‍ സഖാവ് വിഎസിനെ ഒറ്റിയവര്‍ക്കെല്ലാം പിണറായി സീറ്റുകള്‍ നല്‍കുകയാണ്, വിഎസിനു ക്യാപ്പിറ്റല്‍ പണിഷ്മെന്‍റ് നല്‍കണമെന്നു പറഞ്ഞ സ്വരാജ് നായര്‍ക്കു വരെ കഴിഞ്ഞ തവണ സീറ്റ് നല്‍കി. വിഎസിനൊപ്പംനിന്ന സഖാവ് ഗുരുദാസനെപ്പോലുളളവരെ വെട്ടിയൊതുക്കി’

സിപിഎം – ആർഎസ്എസ് ബാന്ധവത്തെ എതിർത്തതിനോ?

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പി.ജയരാജനെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റിയതിനെയും കമന്റുകളിൽ അണികൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

‘ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം. സിപിഎമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ വി.എൻ. വാസവനും പി.ജയരാജനും മത്സരിക്കുന്നു. വാസവനു പകരം കോട്ടയത്തു താൽക്കാലിക സെക്രട്ടറി വരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ പി. ജയരാജനു പകരം സ്ഥിരം സെക്രട്ടറിയും! അന്നേ പിണറായി ഉന്നം വച്ചതാണ് ജയരാജനെ മൂലയ്ക്കിരുത്താൻ. തന്നേക്കാളും ജനപിന്തുണ ഉണ്ടെന്ന തോന്നലാണു പിണറായിക്കു ജയരാജനു മേൽ ഇത്രമേൽ അയിത്തം കൽപിക്കാൻ. ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്നു ആർഎസ്എസിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ജയരാജനെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കിയതെന്നും. സിപിഎം – ആർഎസ്എസ് ബാന്ധവത്തിനു ജയരാജൻ എതിർ നിന്നോ എന്നു മാത്രമാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്...’

അതേസമയം പി.ജയരാജനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള കമന്റുകളെ തിരുത്തി പാർട്ടി അണികളും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ‘പാർട്ടിയിൽ വ്യക്തി ഇല്ല എന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അറിയാം. പാർട്ടി പറയുന്നതാണു ശരി. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ വലുതാക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പേരറിയാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്. പാർട്ടിസ്ഥാനം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അറിയുന്നതു പോലെ അല്ല അത്. അവരുടെയൊക്കെ രക്തം തന്നെ ആണ് ഈ പാർട്ടിയും.

‘പിജെയും പിണറായിയും പാർട്ടിയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അവരു വലിയവർ. പാർട്ടിയ്ക്ക് എതിരെ ആണെങ്കിൽ അവർ വെറും പേരു മാത്രം. അത് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവരേക്കാൾ വലിയ നേതാവ് ആയിരുന്നു എം.വി. രാഘവൻ പാർട്ടിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എന്നതും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്’

‘പിജെയും പിണറായിയും വിഎസുമെല്ലാം പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആണ്. അതിൽ വലിയവൻ ചെറിയവൻ എന്ന് ഇല്ല...’

‘ആരാധന നല്ലതാണ് അല്ലാതെ അത് പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിക്കൊണ്ടല്ല...’

പാർട്ടി അംഗങ്ങളും അനുഭാവികളും പാർട്ടി നിലപാടിനെ വിമർശിക്കുന്നത് കണ്ട് ആവേശഭരിതരായ ചില ഇടതുവിരുദ്ധർ ഈ പേജുകളിൽ പി.ജയരാജനെ പുകഴ്ത്തിയും പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തും കമന്റുകളിട്ടിരുന്നു. കുളംകലക്കാനുള്ള ഇത്തരക്കാരുടെ ശ്രമങ്ങൾ പി.ജെ. ആർമി അംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുന്നുമുണ്ട്.

കണ്ണൂരിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ തൽക്കാലം അപ്രൂവ് ചെയ്യില്ലെന്ന് പിജെ ആർമി ഒഫിഷ്യൽ പേജ് അഡ്മിൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അണികളുടെ അതൃപ്തി സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയസാധ്യതയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മുന്നിൽക്കണ്ടാണു നടപടി.

English Summary: PJ Army's Social Media Protest against Denial of Election Seat for P Jayarajan