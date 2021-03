പി. ജയരാജന് സീറ്റ് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം; കണ്ണൂരിൽ അമർഷം പുകയുന്നു; രാജി

കണ്ണൂർ∙ പി.ജയരാജന് സീറ്റ് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ജയരാജനായി അണികൾ രംഗത്തുണ്ട്. ജയരാജന് സീറ്റ് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ. ധീരജ് കുമാർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.

സിപിഎമ്മില്‍ തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ധീരജ് ഇനിയും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പാർട്ടിയുടെ മാനദണ്ഡം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാകണമെന്നും ധീരജ് പറഞ്ഞു.‘പിജെ ആര്‍മി’ എന്ന സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.



സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയ്ക്കെതിരെ പല ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ജി.സുധാകരന് പകരം മറ്റൊരു സ്ഥാനാർഥിയെ നിർദേശിച്ചതിനെതിരെ ആലപ്പുഴയില്‍ പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചു. വലിയ ചുടുകാട്ടിലെ പുന്നപ്ര - വയലാർ രക്തസാക്ഷി സ്മാരകത്തിന്റെ മതിലിലാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചിരുന്നത്.



രണ്ടു തവണ മത്സരിച്ചവരെ മത്സരിപ്പിക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ സിപിഎം കർശനമാക്കിയതോടെ 5 മന്ത്രിമാരും സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും അടക്കം 23 പേരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിവായത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചവരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ 4 പേരുടെ വിജയസാധ്യത ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് ഇളവു നൽകിയത്. അപ്പോഴും പി.ജയരാജൻ തഴയപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റി ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ തോറ്റ ശേഷം പ്രത്യേക ചുമതലകളില്ല.



English Summary : Protest in Kannur for denying assembly seat to P jayarajan