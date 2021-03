തിരുവനന്തപുരം∙ നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് കേരളത്തിന്റെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അന്‍വര്‍. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായതിനാൽ മത്സരിക്കണമോ എന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം ബുധനാഴ്ചയോടെയെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എംപി പറഞ്ഞു.



Congress MPs will not contest in Assembly Election, says Tariq Anwar