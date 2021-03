ലോറിക്കു മുന്നിൽ കൈനീട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ; പൊട്ടിച്ച് കടത്തുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ പാറ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ പാറ ക്വാറികളിൽ ചട്ടം ലംഘിച്ചു വ്യാപകമായി പാറ കടത്ത്. ലൈസൻസ് ഉള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയും ഒരു പോലെയാണു ലക്ഷങ്ങളുടെ പാറ ദിവസേന പൊട്ടിച്ചു കടത്തുന്നത്. ഇതു തടയാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ജിയോളജി, പൊലീസ്, മോട്ടർ വാഹനം എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലക്ഷങ്ങളുടെ പടി വാങ്ങിയാണ് ഇതിനു കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത്. അനുവദനീയമായതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ സ്ഫോടക വസ്തു ക്വാറികളിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണു തങ്ങൾക്ക് നിയമം ബാധകമല്ലെന്ന മട്ടിൽ പല ക്വാറി ഉടമകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സാധാരണ ഒരു വർഷം പൊട്ടിക്കാനുള്ള പാറയുടെ അളവ് മുൻകൂട്ടി എടുത്താണ് ജിയോളജി വകുപ്പ് ദിവസേന പാസ് നൽകുന്നത്. രാവിലെ 5 മുതൽ ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് ക്വാറി ഉടമകൾക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും പാസ് എടുക്കാം. ഓരോ ലോറിക്കും ഓരോ ട്രിപ്പിനും പാസ് വേണം. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ക്വാറി ഉടമ കൊലത്തേക്കു പാസ് എടുക്കും. അപ്പോൾ പോയി വരാൻ കുറഞ്ഞത് 4 മണിക്കൂർ. ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ പാസിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു തന്നെ നാലഞ്ച് ലോഡ് പാറ ഇവർ അനധികൃതമായി കടത്തും. ഈ വിൽപന രേഖകളിൽ കാണില്ല, നികുതി നൽകേണ്ടതുമില്ല.

ഇതിനു പുറമെ ലൈസൻസില്ലാത്ത ചെറുകിട ക്വാറിക്കാർ പാസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ പാറ പൊട്ടിച്ചു കടത്തുന്നത്.

രാവിലെ 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള സമയത്ത് പരമാവധി ലോഡ് അടിച്ചു തീർക്കും. വഴിയിൽ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന യൂണിഫോംധാരികൾക്ക് പടി കൊടുക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ലോഡും തടയില്ല. മറ്റൊരു തട്ടിപ്പ് ഡിഎൽ (ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ്) പാസ് വഴിയാണ്. ഗ്രാനൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് പൊടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാറപ്പൊടിയും വേസ്റ്റും നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ഈ പാസ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മറവിൽ പാറ അനധികൃതമായി പൊടിച്ചു പലരും വ്യാപകമായി കടത്തുന്നു. വേസ്റ്റ് എന്നും അവിടെ കിടക്കും. അളവിലെ ക്രമക്കേടാണു മറ്റൊരു കൊയ്ത്ത്. 350 ക്യുബിക് അടി പാറയോ പൊടിയോ കടത്താനുള്ള പാസ് എടുത്ത ശേഷം ഇരട്ടി ലോറിയിൽ കയറ്റുന്നു. ഈ അധിക പാറയ്ക്കു നികുതിയില്ല. വിൽപന രേഖകളിലും കാണില്ല. ഒരു ദിവസത്തെ വിൽപനയുടെ പകുതിയും പലരും ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്നു.

അയ്യാ, വല്ലതും തരണേ!

സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ക്വാറികളുടെയും ഗേറ്റിനു മുൻപിൽ അതിരാവിലെ 2 മണിക്കൂർ പ്രാദേശിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ആരെങ്കിലും നിൽക്കും. അതുവഴി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ലോറികളെല്ലാം 250 രൂപ വീതം ദിവസവും നൽകണം. ചുരുങ്ങിയത് 50 മുതൽ 75 ലോറികൾ വരെ ശരാശരി ഓരോ ക്വാറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങും. ഒരു ലോറി ഒരു ദിവസം ഒരു തവണ നൽകിയാൽ മതി. ഇതിനു പുറമെ പ്രാദേശിക സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളവർക്ക് മാസപ്പടി.

ജിയോളിജി വകുപ്പിന്റെ സ്ക്വാഡുകളാണ് വെട്ടിപ്പു കാണിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ടത്. ആര് പരാതിപ്പെട്ടാലും ഇവർ വാഹനം പിടിക്കാറില്ല. പലരും ലോറിക്കാർക്കു വിവരം ചോർത്തി നൽകും. ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റുമാർക്ക് ആ ദിവസം ഓരോ ക്വാറിക്കും നൽകിയ പാസിന്റെ വിവരം കംപ്യൂട്ടറിൽ നോക്കി കണ്ടെത്താം. വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി പിടിച്ചു പിഴ ഈടാക്കാം. പൊലീസിനും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിനും ഇതു ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. തഹസീൽദാറിനും ആർഡിഒയ്ക്കും ഇതു ചെയ്യാം. പിഴ 25,000 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെയാകും. ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടും. അതിനാൽ പിഴ അടയ്ക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്നതു നൽകിയാണു ലോറിക്കാർ സ്ഥലം കാലിയാക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ അനധികൃത കടത്ത് ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്.

