കോഴിക്കോട് ∙ കുറ്റ്യാടിയിൽ പ്രാദേശിക എതിര്‍പ്പ് തള്ളി സിപിഎം തീരുമാനം. സീറ്റ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന് നല്‍കാന്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്തുവന്നു. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗം നടക്കുന്ന ഹാളിനുമുന്നില്‍ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒത്തുകൂടി. 1197 വോട്ടുകള്‍ക്ക് 2016ല്‍ നഷ്ടമായ കുറ്റ്യാടി തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ സിപിഎം മത്സരിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രാദേശിക വികാരം.

വടകര താലൂക്കിലെ മൂന്നു സീറ്റുകളും ഘടകകക്ഷികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിനെയും പ്രാദേശിക നേതൃത്വം എതിര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ മുന്നണിയില്‍ എത്തിയ പുതിയ കക്ഷികള്‍ക്കായി വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടി വരുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് കുറ്റ്യാടി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. കൊയിലാണ്ടിയില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് കാനത്തില്‍ ജമീല മത്സരിക്കും. മഹിള അസോസിയേഷന്‍ നേതാവ് പി.സതീദേവിയുടെ പേരും കൊയിലാണ്ടിക്കായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

തിരുവമ്പാടിയില്‍ കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ലിന്‍റോ ജോസഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകും. പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഗിരിഷ് ജോണിന്‍റെ പേരും അവസാന നിമിഷം വരെ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. ബേപ്പൂരില്‍ മുഹമ്മദ് റിയാസും ബാലുശേരിയില്‍ കെ.എം.സച്ചിന്‍ ദേവും കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്തില്‍ തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രനും പേരാമ്പ്രയില്‍ ടി.പി.രാമകൃഷ്ണനും മത്സരിക്കും.

കൊടുവള്ളിയിലും കുന്ദമംഗലത്തും ഇടതു സ്വതന്ത്രരായി കാരാട്ട് റസാഖും പിടിഎ റഹീമും ഇറങ്ങും. എലത്തൂര്‍ എന്‍സിപിക്കും വടകര എല്‍ജെഡിക്കും നാദാപുരം സിപിഐയ്ക്കും കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ഐഎന്‍എലിനും നല്‍കാനാണു ധാരണ.



English Summary :Protest on giving LDF seat to Kerala Congress M in Kuttiady