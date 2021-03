കൊൽക്കത്ത∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇന്ന് ബംഗാളിൽ. ബംഗാളിലെ ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടക്കുന്ന മെഗാറാലിയെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ബംഗാളിലേക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണിത്. നടൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയും ക്രിക്കറ്റ് താരം സൗരവ് ഗാംഗുലിയുംറാലിയിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും. ബംഗാളില്‍ എട്ടുഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപതോളം റാലികളില്‍ മോദി പങ്കെടുക്കുമെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.



പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവർ. ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

72 അടി നീളമുള്ള പ്രധാന സ്റ്റേജിനൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജുകള്‍ കൂടി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടോളിവുഡ് അഭിനേതാക്കൾക്കും അടുത്തത്‌ മറ്റു പ്രധാന വ്യക്തികൾക്കുമാണ്. 1,500 സിസിടിവി ക്യാമറകൾ നഗരത്തിലുടനീളം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോൺ ക്യാമറകളും ഉപയോഗിക്കും. റാലിയിൽ കുറഞ്ഞത് 7 ലക്ഷം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബ്രിഗേഡ് മൈതാനത്തിനടുത്തുള്ള റേസ് കോഴ്‌സിൽ ബാരിക്കേഡുകളും ഹെലിപാഡും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Kolkata: People have started arriving at Brigade Parade Ground for Prime Minister Narendra Modi's rally today pic.twitter.com/uVnJBb8bvt — ANI (@ANI) March 7, 2021

അതിനിടെ, എൽപിജി വില വർധനയ്ക്കെതിരെ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ പദയാത്ര സിൽഗുരിയിൽ നടക്കും. എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ വഹിച്ചുള്ള മാർച്ചിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

West Bengal: Chief Minister Mamata Banerjee will hold 'Padyatra' against the LPG price hike in Siliguri today pic.twitter.com/DBWCM6bcsw — ANI (@ANI) March 7, 2021

English Sumamry: PM Modi to address rally at Kolkata's Brigade ground, Mamata Banerjee to lead padyatra to protest against LPG price hike