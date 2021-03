ബാലന്റെ ഭാര്യ തരൂരിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകില്ല; പി.പി.സുമേദ് മൽസരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ തരൂർ സീറ്റിൽ മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്റെ ഭാര്യ പി.കെ.ജമീല സ്ഥാനാർഥിയാകില്ല. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി.പി.സുമേദിനെയാണ് തരൂരിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിപട്ടിക അന്തിമമാക്കാൻ ചേർന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം.

കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവന്ന എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയാകും. പൊന്നാനിയിൽ സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനു പകരം പി.നന്ദകുമാർ മത്സരിക്കും. കോങ്ങാട് കെ.ശാന്തകുമാരിയാണ് സ്ഥാനാർഥി. ദേവികുളത്ത് സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചില്ല. രണ്ടു തവണ തുടർച്ചയായി മത്സരിച്ചവർക്കു സീറ്റു നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ പാർട്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പിബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കൈമാറും.

ജമീലയെ സ്ഥാനാർഥിയായി പരിഗണിക്കുന്നതിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിനു മുന്നിലും തരൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ബാലനെതിരെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്, ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തരൂരിന്റെ സ്ഥാനാർഥിപട്ടികയിൽ പി.പി.സുമോദിന്റെയും മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ശാന്തകുമാരിയുടെയും പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

