5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 60,000 കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമിക്കാൻ ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി

ന്യൂഡൽഹി∙ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി 60,000 കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. തിങ്കളാഴ്ച പാർലമെന്റിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി എംപി സുശീൽ കുമാർ ഗുപ്തയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 2019 മാർച്ച് 31 വരെ 1,32,500 കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാതയാണ് നിർമിച്ചത്. സംസ്ഥാന റോഡുകൾ ദേശീയപാതയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുൻഗണന അനുസരിച്ച് ഈ റോഡുകൾ ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Centre has planned to expand aroud 60k KM of National Highways