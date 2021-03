തിരുവനന്തപുരം∙ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കത്തുനൽകി. അധ്യാപകര്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും അനുബന്ധ പരിശീലനവുമുള്ളതിനാല്‍ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പരീക്ഷ നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന് നേരത്തെ അധ്യാപക സംഘടനയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മാർച്ച് 17 മുതലാണ് പരീക്ഷകള്‍ തുടങ്ങേണ്ടത്.



English Sumamry: Govt demands postponement of SSLC and Plus Two exams