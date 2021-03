സംവരണം 50 % കടക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ജോലികളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള സംവരണം 50% കടക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന 1992ലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സൂചിപ്പിച്ചു. ആകെ സംവരണം 50% കടക്കാമോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് കോടതി ആരാഞ്ഞു.

മറാഠ സംവരണത്തിന്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്ത് ലഭിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് 1992ലെ ഇന്ദ്ര സാഹ്നി കേസിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാമെന്ന് കോടതി തീരുമാനിച്ചത്. മറാഠ സംവരണക്കേസില്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളെയും കക്ഷിചേര്‍ത്ത് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷണ്‍ അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് നോട്ടിസ് അയച്ചു. 1992ലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് തീരുമാനമെടുക്കും.‍ 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള സംവരണം ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന തുല്യതയുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ഇന്ദ്ര സാഹ്നി കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണം. ഇതോടെയായിരുന്നു 50 ശതമാനമെന്ന സംവരണ പരിധി നിശ്ചയിച്ചത്.



മുന്നാക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് 10% സംവരണം നല്‍കാനുള്ള 2018ലെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും കോടതി പുനഃപരിശോധിക്കും. കേസ് ഈമാസം 15ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



English Summary : Supreme Court issues notice to states on whether reservation could be allowed beyond 50%